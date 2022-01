Et gëtt sech gewiert géint eng Impfflicht. Eng 2. Petitioun fuerdert de Stopp vu genetesche Vaccine bei Kanner.

An der Chamber gëtt den Ament iwwer zwou Petitiounen debattéiert. Et gëtt sech gewiert géint eng Impfflicht. Knapp 11.500 Leit haten déi Petitioun ënnerstëtzt, de 5. beschte Score bei den ëffentleche Petitiounen.

D'Petitionärin, déi géint eng Impfflicht ass, setzt sech derfir an, datt jiddereen de fräie Choix behält, ob e sech wëll impfe loossen oder net. Net jiddereen hätt de selwechte Risk fir krank ze ginn. De Vaccin géif net géint eng Infektioun schützen. Et géif een net wëssen, wéi dacks ee sech nach misst impfe loossen oder ob net awer iergendwann Niewewierkungen optauchen.

D'Madamm, déi vu sech behaapt, si wär net Antivax, gouf ënnert anerem begleet vun engem Nobelpräisgewënner, dem Professer Luc Montagnier. De franséische Virolog huet 1983 den HIV, also den AIDS-Virus, entdeckt. Haut mat 89 Joer fält en awer éischter op mat méi skurrille Vuen iwwer de Corona-Vaccin. Dee wär Gëft a géif Mutatioune provozéieren. Corona wär net Pescht oder Cholera an déi lescht Variant, den Omikron, wär éischter harmlos.

Den Dr. Romain Blum ass och géint en Impfzwang. Net géint d'Impfungen. Mä bei den Niewewierkunge géif nach en Tsunami op eis duer kommen, behaapt den Zänndokter. Hie gëtt ze bedenken, datt de Vaccin net méi wierklech géint déi aktuell Variantë wierkt. Et sollt een an der Diskussioun ofwaarden, bis nei Impfstoffer erauskommen.

Eng Fra huet och vun hiren Niewewierkungen erzielt. Si huet vum Vaccin de Guillain-Barré-Syndrom kritt an ass och haut 9 Méint dono nach mat Problemer geplot.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, déi sech alles unhéieren huet, huet virun enger Banaliséierung vum Virus gewarnt. Et wär net just eng "Grippelchen". Wann een eng Alternativ géif proposéieren, fir aus der aktueller Situatioun eraus ze kommen, wär si méi wéi dankbar. Iwwer eng méiglech Impfflicht ze decidéieren, wär net einfach, mä d'Politik misst Verantwortung iwwerhuelen.

D'Petitionäre hu begréisst, datt se hir Meenung kéinte soen. Et ass nogelauschtert ginn a versicht ginn, eng sachlech Debatt ze féieren. Verschidden Deputéiert hu kritiséiert, datt et éischter drëms gaangen ass, Impfe jo oder neen an net Impfflicht jo oder neen.

No deem 1. Debat gëtt nach iwwer d'Vaccinatioun vun de Kanner diskutéiert. Déi genetesch Impfunge solle gestoppt ginn. Den Dr. Benoît Ochs ënnerstëtzt dee Petitionär.