Zu Esch huet e Mann säin Noper mat engem Messer verwonnt
E Samschdeg géint 13.30 Auer gouf d'Police alarméiert, well zu Esch e Sträit tëscht zwee Noperen eskaléiert war.
Ee Mann hat hei en anere mat engem Messer um Bak blesséiert. D'Affer koum no enger kuerzer Behandlung op der Plaz an d'Spidol. De presuméierten Täter konnt vun de Policebeamte gestallt ginn.
Handgräiflechkeeten am Garer Quartier
E Samschdeg am Nomëtteg gouf d'Police dann nach wéinst enger Kläpperei tëscht zwee Männer an d'Rue de Bonnevoie am Garer Quartier geruff. Eng Policepatrull ass op d'Plaz gefuer an huet d'Affer fonnt, dat de Beamte gezielt huet, wéi et zu den Handgräiflechkeete komm wier. Éischten Informatiounen no ass et tëscht den zwee Männer zum Sträit komm, nodeems den Täter de Vëlo vum Affer ëmgestouss hat an doropshi vum Affer zur Ried gestallt gouf.
Den Täter wier dem Affer géigeniwwer kierperlech aggressiv ginn an hätt d'Affer schliisslech mat Gewalt iwwerfall. Am Kader vun enger Sich konnt de Verdächtegen identifizéiert a gestoppt ginn. Bei enger Fouille hunn d'Beamten déi geklaute Géigestänn fonnt a séchergestallt. Op Uerder vum Parquet gouf de Verdächtege festgeholl a virun en Untersuchungsriichter bruecht.