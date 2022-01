Esou den CNS-President am Interview am Kontext vun der Aféierung vum 3G op der Aarbecht, an der méiglecher Hausse vu Krankeschäiner duerch déi nei Mesure.

D'Gesondheetskeess deelt d'Suerg vum Patronat an de Gewerkschaften, datt méiglecherweis méi Krankeschäiner ugefrot wäerte ginn. Et wéilt een awer weder déi krank Leit, nach d'Patronen oder d'Dokteren déi seriö mat Krankeschäiner ëmgi schikanéieren, just well méiglecherweis eng Motivatioun vum 3G hannendru sinn. An awer géif een Anomalitéiten natierlech nogoen, huet de President vun der Gesondheetskeess nach betount.