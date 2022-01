D'DP an déi Gréng si fir eng Impfflicht, wéi se vun engem Expertegrupp proposéiert gouf, d'LSAP wëll hir Positioun en Dënschdeg nach net verroden.

An de Gesondheets- a Justizkommissioune vun der Chamber gouf en Dënschdeg d'Debatt zum Thema preparéiert, déi e Mëttwoch an der Chamber ass. D'Deputéierte konnten den Experten och hir Froe stellen.

Den Expertegrupp proposéiert eng Impfflicht fir Leit iwwer 50 a fir Leit, déi am Gesondheets- a Fleegesecteur schaffen. D'DP hat sech bis ewell fir eng allgemeng Impfflicht ausgeschwat. No den Explikatioune vun den Experte wier een awer och prett mat op dee Wee ze goen, sou de Fraktiounschef Gilles Baum.

De Gilles Baum vun der DP

"Mir als Demokratesch Partei kéinte mat de Propositiounen, déi vum Experterot gemaach gi sinn, averstane sinn, dat heescht mat op de Wee goen, fir eng sektoriell Impfflicht an och eng Impfflicht ab 50. Well mer wéi gesot eng ganz Rei Erklärungen de Moien nach kruten, datt effektiv ab 50 dee Risiko fir wierklech schwéier krank ze ginn, de Risiko fir am Spidol ze leien an och de Risiko fir drun ze stierwen, awer 98% vun de Leit hunn iwwer 50 Joer gehat, déi um Covid hei zu Lëtzebuerg gestuerwe sinn. Mir hunn eng ganz Rei wichteg Informatioune kritt an dat géif eis beweegen, an déi Richtung fir ze soen, mir kéinte mat deene Propositiounen, déi vum Expertegrupp gemaach gi sinn, averstane sinn."

Och déi Gréng hate sech no enger parteiinterner Debatt fir eng allgemeng Impfflicht ausgeschwat. Den Deputéierte Marc Hansen schéngt awer och mat enger sektorieller an altersgebonnener Impfflicht d'Accord ze sinn.

De Marc Hansen vun déi Gréng

"Den Experterot ass jo elo een Avis dee mer hunn, mat deem mer muer dann och an d'Debatt wäerte goen. Den Experterot seet eben ab 50, si hunn dat och nach eng Kéier erkläert, well wann een do e Stréch géing drënner zéien, sinn dat u sech déi Leit, déi am meeschten an de Spideeler landen, an den Intensivstatioune landen. An natierlech deen anere Volet, eng sektoriell Impfflicht, ebe fir och déi Vulnerabel ze schützen, well dat déi Leit sinn, déi am meeschten am Kontakt mat hinne sinn. Mir kënnen natierlech domadder ganz gutt liewen. Mir sinn der Meenung, datt eng Impfflicht soll kommen an dass dat do e Schrëtt an déi richteg Richtung ass a mir sinn och iwwerzeegt dass dat do eng grouss Effikassitéit wäert hunn."

Souwuel de Gilles Baum wéi och de Marc Hansen hu sech dofir ausgeschwat, datt elo séier soll en Impfflicht-Gesetz kommen. Och wann et elo wuel ze spéit wier, fir en Impakt op déi aktuell Well ze hunn, misst ee fir den nächste Wanter preparéiert sinn.

D'LSAP, déi sech bis ewell nach net zu där Fro positionéiert huet, wollt dat och elo nach net maachen, ma eréischt e Mëttwoch bei der Debatt. D'Piraten, déi hir Parteibasis consultéiert haten, wäerte sech géint eng Impfflicht, egal op sektoriell an altersgebonnen oder allgemeng, ausschwätzen. Bei déi Lénk leeft dee Prozess nach an et soll en Dënschdeg den Owend Positioun bezu ginn. D'ADR ass géint eng Impfflicht.

D'CSV da bleift bei hirer Fuerderung fir eng allgemeng Impfflicht, wier awer bereet d'Propositioun vum Expertegrupp als éischt Etapp z'ënnerstëtzen. Et wier ee frou, datt d'Experte sech fir de Prinzip vun enger Impfflicht ausschwätzen, esou de Claude Wiseler. Fir déi gréissten Oppositiounspartei wier eng allgemeng Impfflicht trotzdeem aus enger Rei Grënn méi sënnvoll. De Schutz wier doduerch méi héich, et wieren awer och nach vill Leit ënner 50 déi schlëmm krank ginn an dobäi kéim och nach de Problem vum Long Covid.