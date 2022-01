Déi aktuell Corona-Situatioun mat allen Aschränkungen an Diskussiounen ass eng Erausfuerderung fir vill Leit.

Eng Situatioun, déi och op de soziale Medien ëmmer méi dacks Enverguren unhëlt, wéi ee se nach net kennt. Och Journalisten, déi iwwer d'Pandemie beriichten, kréien ëmmer rëm Menacen.

Ee vun hinnen ass den Tageblatt-Journalist Sydney Wiltgen, dee sech vun Ufank u mam Thema Corona auserneegesat huet. E Politiker huet doropshin säin direkte Kontakt an engem Telegram-Grupp publizéiert. En Akt, dee fir de Journalist vill Auswierkungen hat: "Ganz kloer, et fillt ee sech ausgeliwwert. Et ass net méi d'"Lügenpresse", et war du ganz genau eng Persoun, an deem Fall eben meng Persoun, wou se sech rausgesicht hunn, fir ebe bëssen drop ze klappen."

Och RTL-Journaliste gi reegelméisseg menacéiert. Dat geet souguer bis bei Doudes-Menacë wéi am Fall vum Roy Grotz:

"Dat war awer eppes, wat ech nach net erlieft hunn, ech hunn scho vill Shitstormen a sou matgemaach, mee dat doten ass einfach eng Qualitéit an en Ugrëff op meng perséinlech Integritéit, do hunn ech einfach fonnt, do muss een eppes maachen."

E Phänomen, deen een net einfach sou muss unhuelen. Mir klären am Reportage, wou dëst Phänomen hierkënnt a wéi een hei handele kann.

Um Plateau erkläert de Jurist Jean-Philippe Boever, wéi eng Strofen ee riskéiert, wann een Menacen géint eng Persoun ausschwätzt.