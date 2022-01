Et goufe jo rezent Konfusiounen, nodeems Leit, déi 1 Impfung vun Johnson&Johnson kritt hunn, plus 1 mRNa Booster-Impfung en aneren Impfcertificat kruten.

Ugangs stoung um Impfcertificat 3/3, esou wéi wann een eben 2 Dosen + 1 Boosterimpfung krut. Dat gouf awer rezent geännert, wat op Basis vun enger Recommandatioun vun der EU geschitt ass. Deemno steet bei Leit mat 1 Impfdosis Janssen + 1 mRNa-Booster 2/1, wat esou och hei am Land als komplett Impfung unerkannt ass.

Dat gëllt och fir d'europäescht Ausland, allerdéngs hunn nach net all d'Länner déi nei Dispositiounen ëmgesat, dofir ass et vun der Santé d'Recommandatioun, och den alen 3/3-Certificat bei sech ze hunn, wann ee verreest.

Dëst huet allerdéngs näischt domat ze dinn, dass Däitschland decidéiert huet, dass fir si zanter dem 15. Januar 2022 eng eenzeg Janssen-Impfung + Booster net méi duergeet, fir als komplett geimpft ze gëllen. Deemno gëllt ee mat engem 2/1-Certificat an Däitschland net als komplett geimpft.



Och déi aner europäesche Länner, grad ewéi Lëtzebuerg via de Conseil supérieur des maladies infectieuses, sinn am gaangen déi selwecht Iwwerleeungen ze maachen, wat eng Impfung mat just 1 Dosis Janssen + Booster ugeeet. Eng Decisioun ass hei awer nach net gefall.

Offiziellt Schreiwes

Changement de codage des certificats de vaccination pour le vaccin Janssen contre la COVID-19 (20.01.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé

Le ministère de la Santé souhaite apporter de plus amples précisions sur les récents changements de codage de certificats de vaccination pour le vaccin Janssen (Johnson & Johnson), ce qui a amené à une émission de nouveaux certificats rectifiés pour un certain nombre de personnes.

En effet, le Luxembourg s'est aligné sur une recommandation européenne récente qui préconise d'encoder une première dose de vaccin Janssen comme 1/1 (première dose sur un schéma initial avec dose unique), puis le cas échéant, le rappel de vaccination par une deuxième dose Janssen ou un vaccin mRNA (schéma dit mix&match) par le code 2/1. Il est important de comprendre que le certificat codé 2/1 est lu exactement de la même façon que l'ancien certificat 3/3 par l'application CovidCheck au Luxembourg et que la dose 2/1 est donc actuellement considérée comme dose de rappel ou booster.

Ceci s'applique également pour les voyages à l'intérieur de l'Union européenne et dans les pays tiers qui reconnaissent le certificat européen digital COVID. Il est cependant possible que certains États aient un retard dans l'implémentation de la nouvelle règle d'encodage et ne pourraient donc pas encore reconnaitre correctement le codage 2/1. À cet égard, il est important de noter que les anciens certificats 3/3 gardent toute leur validité et pourront être utilisés dans ces situations. Il est donc recommandé d'être en possession également de son ancien certificat lors de déplacements à l'étranger.

Finalement, il est important de noter que ces changements purement administratifs ne sont pas à confondre avec la décision du gouvernement fédéral allemand d'exiger sur son territoire à partir du 15 janvier 2022 un schéma de vaccination à trois injections pour les personnes initialement immunisées par le vaccin Janssen. En effet, l'Allemagne, sur avis de la Ständige Impfkommission (STIKO), estime que la protection conférée par un schéma de vaccination à base d'une injection initiale de vaccin Janssen, suivi d'un simple rappel, n'équivaut pas à la protection obtenue par les autres schémas vaccinaux à trois injections avec booster.

Les autres pays européens, tout comme le Luxembourg à travers son Conseil supérieur des maladies infectieuses, sont en train de mener des réflexions similaires.