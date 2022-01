Wéi de CGDIS mellt, koum et op e puer Plazen am Land zu e Tëschefäll op eise Stroossen.

Géint 17.15 Auer ass op der N14 tëscht Hiefenech a Reiler en Auto op d'Kopp gaangen. Hei goufen 3 Persoune verwonnt. Op der Plaz waren d'Pompjeeë aus der Fiels a Jonglënster souwéi de Samu. Wéi d'Police präziséiert, hat e Chauffer an enger Kéier kuerz virun Hiefenech d'Kontroll iwwert säi Won verluer, ass un d'Schleidere geroden a krut d'Leitplanken ze paken. Den Auto huet sech duerno nach e puer Mol gedréint a koum nieft der Fuerbunn un d'Halen. Déi 3 Persounen am Gefier koumen no enger éischter Versuergung op er Plaz fir eng Kontroll an d'Spidol.

Kuerz viurn 22.30 Auer krute sech zu Rolleng an der Lëtzebuerger Strooss 2 Autoen ze paken, blesséiert gouf awer keen. D'Ambulanzen aus der Fiels a vu Miersch waren hei am Asaz. Och hei huet d'Police Präzisioune ginn. De Chauffer vum Auto war an 2 geparkte Ween gerannt. Den Automobilist a säi Bäifuerer goufe vun de Rettungsdéngschter op der Plaz versuergt. Den Alkoholtest war positiv, et ass awer bei engem Protokoll bliwwen.

An eppes viru 5 Auer e Sonndeg de Moie fréi ass en Auto op der N32 tëscht Zolwer a Suessem an ee Luuchtepotto gerannt. D'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng waren op der Plaz. Wéi d'Police matdeelt, ass den entstane Materialschued grouss, dem Chauffer ass awer näischt geschitt. Hien hat allerdéngs ze déif an d'Glas gekuckt an de Permis gouf no engem Alkoholtest agezunn.