De Jean Weiler (CSV) wäert zesumme mat de Schäffe Romain Becker (DP) a José Gonçalves (CSV) den neie Schäfferot an der Süd-Gemeng forméieren.

Dat gouf e Méindeg den Owend am Gemengerot esou festgehalen, mat 7 zu 6 Stëmmen.

D’LSAP an Déi Gréng, déi bis ewell d’Soen an der Keeler Märei haten, hu kollektiv dogéint gestëmmt. D’CSV an d’DP kréien awer de Réck vum mëttlerweil onofhängege Marcel Humbert gestäipt, deen d’LSAP verlooss huet, nodeems hien am Dezember géint de Budget gestëmmt an domadder fir en Eclat zu Keel gesuergt hat.

Den nei Schäfferot muss elo nach vereedegt ginn.