Ee schroen Accident gouf et an der Nuecht op e Mëttwoch géint 2.40 Auer an der Lonkecher Strooss zu Rodange.

Éischten Informatiounen no ass den Auto mat e puer Passagéier an enger Kéier mat sengem Gefier un d'Schleidere geroden, huet eng Clôture duerchbrach an duerno an e Bam gerannt.

D'Police präziséiert, dass et zu enger Course-Poursuite duerch d'franséisch Police komm war, déi awer op op Lëtzebuerger Territoire ofgebrach gouf. Nom Accident hunn Zeie gemellt, dass 3 vun de 5 Leit aus dem Auto fortgelaf waren. Si konnten awer vun der Police bei enger Tankstatioun nees gepëtzt ginn. Et goufen de Beamte verschidden Versioune vum Accident presentéiert, falsch Identitéite goufen opgedëscht, verschidden Leit stoungen ënner Alkoholafloss an et goufen bei engem Mann Drogen fonnt.

Zwou Persoune koumen mat uerge Wonnen an d'Spidol, zwee weider Leit goufen liicht blesséiert. Op Uerder vum Parquet gouf den accidentéierten Auto sécher gestallt.