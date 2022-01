Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 25 janvier 2022 sous la présidence du ministre de l’Économie, Franz Fayot, et du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel. Au mois de janvier 2022, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 1.338 demandes de chômage partiel pour le mois de février 2022. Parmi ces 1.338 demandes, 859 relèvent de source structurelle simplifiée COVID-19. 59 demandes relèvent du secteur manufacturier, 419 sont considérées comme relevant d’un cas de force majeure (dont 10 se rapportent à des entreprises toujours en état de sinistre suite aux inondations des 14 et 15 juillet 2021 tandis que 409 demandes proviennent d’entreprises qui sont directement concernées par la fermeture administrative des restaurants, cafés et discothèques à 23 heures en vigueur depuis le 25 décembre 2021), et enfin une demande relève du lien de dépendance économique. Les demandes avisées positivement pour le mois de février concernent 13.628 salariés (calcul en ETP/emplois temps-plein) contre 11.500 salariés le mois dernier. Lors de cette réunion, les nouvelles modalités d’application du chômage partiel pour la période de mars à juin 2022 ont également été discutées.