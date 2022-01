Bei engem routineméissege Covid-Schnelltest koum e positiivt Resultat eraus, dat antëscht och mat engem PCR-Test betätegt gouf.

Wéi de Landwirtschaftsministère en Donneschdeg de Mëtteg matdeelt, ass den neien LSAP-Minister Claude Haagen positiv getest ginn.

De Minister hätt sech direkt Auto-isoléiert a géing vun Doheem weider schaffen. De Minister wier komplett geimpft an hätt den Ament liicht Symptomer, et géing ëm awer gutt goen, esou de Minister an engem Communiqué.