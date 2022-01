D'Verschäerfung an d'Verlängerung vu Verjärungsfristen, déi am Fall vu Vergewaltegunge vu Mineure souguer ganz opgehuewe ginn, ass eng politesch Decisioun.

D'Justiz wier net onbedéngt Demandeur gewiescht, fir d'Gesetzer bei Sexualstrofe géintiwwer Mannerjäregen ze verschäerfen, seet d'Generalaffekotin Simone Flammang, déi beim Parquet général fir de Jugendschutz zoustänneg ass.

D'Strofe wieren haut schonn zimmlech streng. Déi annoncéiert gesetzlech Verschäerfung an d'Verlängerung vun de Verjärungsfristen, déi am Fall vu Vergewaltegunge vu Mineure souguer ganz opgehuewe ginn, wieren eng politesch Decisioun. Datt d'Verjärungsfriste verlängert solle ginn, gesäit ee beim Parquet général méi kritesch, och wann een d'Iwwerleeunge prinzipiell verstoe kéint. Wat méi Zäit vergeet, wat et awer ëmmer méi schwéier géif Beweiser fir d'Iwwergrëff ze bréngen. Um Enn géif et riskéieren, méi schwéier ze ginn, fir zu enger Verurteelung ze kommen.

Grouss Problemer huet de Parquet général am Kontext mam Dateschutz. D'Justiz géif déi néideg Moyene geholl kréien, fir effikass ze schaffen, bedauert d’Simone Flammang am RTL-Interview, wann een d'Affären no ganz kuerzer Zäit schonn archivéiere misst. Doduerch géife Widderhuelungstäter riskéieren onentdeckt ze bleiwen. Et misst ee sech bewosst sinn, datt den Dateschutz besonnesch dem Täter géif an d'Kaarte spillen.