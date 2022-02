D'Regierung war e Freideg de Moie beieneen, fir un de leschten Detailer ze feilen. An der Mëttesstonn gëtt d’Chamber Presidentekonferenz informéiert.

E Freideg de Mëtteg um 14 Auer da presentéieren de Premier an d'Gesondheetsministesch den neie Gesetzprojet, deen dann nach muss gestëmmt gi fir a Kraaft ze trieden. Wéi mer schonn hei op RTL gemellt haten, gëtt d'Spärstonn um 23 Auer fir d'Caféen a Restauranten wuel opgehuewen. Donieft kéint et an deenen Etablissementer, sou wéi an de Beräicher Sport a Kultur, Modifikatioune ginn a Punkto CovidCheck an Test-Obligatiounen. Am Moment gëllt an deene Beräicher jo generell den 2G+.

Zur Erënnerung: Fir den 2G+ z’erfëllen, muss een entweder geimpft a geboostert sinn oder zweemol geimpft sinn mat der leschter Impfung viru manner ewéi 6 Méint, oder zanter manner ewéi 6 Méint nees gesond gi sinn. Leit, déi zanter méi ewéi 6 Méint fir d'zweet geimpft goufen, mussen zousätzlech e Schnelltest maachen. Leit, déi guer net geimpft sinn, erfëllen den 2G+ egal wéi net, och net mat negativem PCR-Test.

Ob d'Limitte vu Rassemblementer geännert ginn, ass nach net gewosst: aktuell muss fir Rassemblementer vun iwwer 200 Leit e sanitäert Konzept vun der Santé guttgeheescht ginn. Wat den obligatoreschen 3G op der Schaff ugeet, deen dierf tel quel bäibehale ginn. Beim 3G ginn och negativ PCR-Tester 48 Stonne laang acceptéiert an zertifiéiert Schelltester 24 Stonne laang. D'Maskeflicht wäert och viraussiichtlech do bäibehale ginn, wou se aktuell gëllt, wéi zum Beispill am ëffentlechen Transport oder bei Maniffen.

D'Regierung wäert déi méi labber Mesurë proposéieren, virum Hannergrond, datt wéi an eisen Nopeschlänner och hei d'Situatioun "relativ positiv" wier. Fir d'Wieder vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert en Donneschdeg ze widderhuelen: d'Spideeler wieren zwar "net entspaant", mee awer och "net ausser Kontroll". Et wier een um "Peak vun der Omikron-Well" ukomm oder um Punkt de "Peak z’erreechen".

De Briefing Premier an der Gesondheetsministesch gëtt vu 14 Auer u bei eis op RTL.lu Live iwwerdroen.