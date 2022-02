De Luc Majerus verléisst déi Gréng, fir sech der neier Partei ronderëm de Frank Engel a de Marc Ruppert unzeschléissen.

Am Escher Gemengerot kënnt et wéi gesot zu engem Wiessel: de grénge Gemengeconseiller an Affekot Luc Majerus huet ugekënnegt, datt hie seng Parteikaart net wäert erneieren a säi Mandat nach dëst Joer un déi Gréng Esch wäert oftrieden. D'CSV-Gréng-DP-Koalitioun zu Esch behält domadder 11 vun alles an allem 19 Sëtz. Noréckelen dierf d'Cathy Pastoret. Déi gréng Gemengepolitikerin war 2017 Véiertgewielt op der Lëscht vun den Escher Gréngen, déi aktuell mat 3 Conseilleren am Gemengerot vertruede sinn.

De Luc Majerus verléisst déi Gréng, fir sech der neier Partei ronderëm de Frank Engel a de Marc Ruppert unzeschléissen, steet an engem Message vun him ze liesen, deen de Marc Ruppert op Twitter gedeelt huet.

Frou de Luc Majerus mat u Bord ze hunn. Hien brengt d'Erfahrung vu 7 Joer als Gemengeconseiller zu Esch mat. #Zesummen pic.twitter.com/jzvPuc034q — Marc Ruppert (@RuppertMarc) February 7, 2022

De Luc Majerus erkläert säi Choix mam Saz: "Leider hunn déi Gréng duerch hir Regierungsbedeelegung vill vun hire Prinzippien hannen ugestallt". Als Politiker wier him ëmmer wichteg gewiescht, datt Mënsch an Natur net engem onkontrolléierte Wuesstem zum Affer falen.

De Frank Engel, fréier CSV, an de Marc Ruppert, fréier DP, presentéieren no der Fuesvakanz hir nei Partei, déi eng Partei vun de "biergerleche Waerter" soll sinn.