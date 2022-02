Net jiddereen, deen d'afghanesch Nationalitéit huet, kann automatesch de Flüchtlingsstatut kréien.

Den Ausseministère géing awer grouss Efforte maachen, fir de Leit ze hëllefen hei ze bleiwen. Dat sot de Minister Jean Asselborn e Méindeg de Moie virun der Press, wou hien de Bilan vun der Immigratiouns- an Asylpolitik gezunn huet.

Mat Syrien an Eritrea wier den Afghanistan dat Land, aus dem zu Lëtzebuerg am meeschte Flüchtlingen ophëlt. Zejoert krute 77 Prozent vun den Afghanen, déi hei internationale Schutz gefrot hunn, de Statut. Nodeems d’Taliban de 15. August d’Muecht am Afghanistan iwwerholl hunn, gouf allerdéngs all Persoun, déi e Refus krut, e Bréif, datt si nei Informatiounen noliwwere kéinten.

Aktuell wieren och nach 40 Recourse viru Geriicht. Wann eng Persoun de Statut definitiv net kritt, géing de Ministère allerdéngs hëllefen, datt d’Leit kéinte regulariséiert ginn, z.B. iwwert eng Aarbecht, sou de Jean Asselborn.

2021 goufen alles an allem 1.473 Decisioun an Asylfroe geholl, 754 Persoune kruten de Flüchtlingsstatut an 144 eng Protection subsidiare.