Vum 2. Mäerz u leeft nees eng Initiative an alle Gemengen, fir Ënnerschrëften fir e Referendum iwwert d'Reform vum 2. Verfassungsartikel ze sammelen.

Dee gouf de 25. Januar an engem 1. Vott an der Chamber guttgeheescht.

Dëst ass ewell déi zweet Initiativ an deem Sënn. Eng éischt Aktioun fir e Referendum iwwert de Justiz-Kapitel hat ronn 7.400 vun 25.000 néidegen Ënnerschrëften gesammelt, sou datt et zu engem zweeten konstitutionelle Vott an der Chamber komm war an net zu engem Referendum.

Et ass also lo ewell den zweeten Ulaf fir e Referendum z'organiséieren, dat vun engem Initiativ-Comité, deem folgend 9 Leit ugehéieren:



Vum 2. Mäerz un leien deemno nees an alle Gemengen am Land Ënnerschrëfte-Lëschten aus, woufir sech Walberechtegter musse selwer an d'Märei deplacéieren, fir hir Signature fir e méigleche Verfassungsreferendum ze maachen.

Bis den 25. Mäerz, also Halleffaaschten, leien dës Lëschten an de Gemengen aus.