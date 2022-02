31 Prozent vun de Kanner an der Grondschoul an 43 Prozent vun de Jonken am Lycéesalter si manner zefridde mat hirem Liewen, wéi virun 2020.

Dat geet aus dem zweeten Deel vun der Covid-Kids Etüd ervir, deen d’Fuerscherinne vun der Uni Lëtzebuerg zesumme mat der Unicef e Freideg de Moie virgestallt hunn.

Dobäi hu sech verschidden Trenden, déi scho beim 1. Deel vun der Etüd erkannt goufen, confirméiert. D’Kanner géinge sech ganz vill Suerge maachen, virun allem d’Meedercher an déi méi grouss Kanner. Si géingen och nach ëmmer méi Zäit doheem a virum Ecran verbréngen, wéi dobaussen. Déi Jugendlech wieren elo bei 3,5 Stonne virum Ecran den Dag, déi méi kleng Kanner bei 2 Stonnen den Dag. Dobäi misst een awer och soen, datt dräi Véierel vun de Kanner gesot hunn, datt déi sozial Medien hinne gehollef hunn, fir mat der Pandemie eens ze ginn. D’Equippe vun der Claudine Kirch op der Uni.lu huet och festgestallt, datt d’Kanner ganz vill an der Schoul gefeelt hunn, an datt si dowéinst fäerten, hannendran ze sinn. D’Majoritéit géing nämlech besser an der Schoul léieren, besonnesch am Lycée.

Op Basis vun der neier Etüd huet d’Unicef och eng Rei Recommandatioune fir d’Politik ausgeschafft. Et solle weider Efforte gemaach ginn, fir d’Schoule sou wäit et méiglech ass opzehalen. D’Enseignante missten och forméiert ginn, fir déi sozio-emotionell Kompetenze vun de Kanner ze fërderen. Den Accès op Sport, Veräiner an ausserschoulesch Aktivitéite misst gefërdert ginn. Da missten och d’Elteren ënnerstëtzt ginn, fir alles ënnert een Hutt ze kréien, an et missten zum Beispill nach méi Programmer fir d’Elteren ausgeschafft ginn. D’Kanner géingen och nach méi Strukture brauche fir d’Santé mentale.

Fir d’Etüd hu 621 Kanner tëschent 6 a 16 Joer e Questionnaire ausgefëllt a mat 22 Kanner an deem Alter goufen Interviewe gefouert.