Bei den Ausbauaarbechte vun der Stater Gare gouf eng Bomm aus dem Zweete Weltkrich entdeckt. Et gouf e Sécherheetsperimeter ageriicht.

D'Aarbechte vun de Spezialisten vum Déminage sinn am gaangen. Den Zuch-Verkéier fir an d'Stater Gare eran respektiv eraus, ass aktuell gestoppt.

D'Police ass aktuell am gaangen den Abrigo z'evakuéieren, grad ewéi d'Haiser an d'Restauranten an där Regioun, alles bis bei d'Pompelstatioun. Och d'Hollerecher Strooss ass a Richtung Stater Gare elo fir den Autosverkéier gespaart.

#Update – Bombenentschärfung Quartier Gare/Bonnevoie



Der Bereich um den Fundort wird sicherheitshalber evakuiert.



⚠️ Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 28, 2022

Och d'Hollerecher Strooss a Richtung Stater Gare ass elo blockéiert. / © Domingos Oliveira / RTL

D'CFL schaffen un engem alternativen Zirkulatiounsplang a froen hir Clienten, fir sech iwwert d'Horairen um Site cfl.lu z'informéieren, éier ee wëll den Zuch huelen.

Aktuell ass net gewosst, wéi laang den Zuchtrafic an der Stater Gare ënnerbrach ass.