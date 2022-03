Zu Heeschpelt gouf d'Läich vun engem 56 Joer ale Mann am Keller vu sengem Haus fonnt, nodeems hien de 7. Mäerz als vermësst gemellt gouf.

Et huet sech eraus gestallt, datt de Mann wuel net un engem natierlechen Dout gestuerwen ass. Seng 38 Joer al Fra gouf verhaft a sëtzt den Ament an Untersuchungshaft zu Schraasseg. Fir si gëllt wéi fir jiddereen d'Présomption d'innocence, präziséiert den Dikrecher Parquet an engem Communiqué.

Et gouf eng Instruktioun opgemaach an eng Autopsie lancéiert.

D'Schreiwes

Communiqué du parquet de Diekirch concernant une mort violente à Heispelt - une personne arrêtée

(08.03.2022)

Lundi, le 7 mars 2022, la police a été informée en début de soirée, qu’un habitant de 56 ans de Heispelt n'avait pas été vu depuis deux semaines. Lors des vérifications qui ont suivi, le corps sans vie de l'homme a été retrouvé dans la cave de sa maison. Selon les premières constatations, la personne concernée n’était pas décédée de mort naturelle.

Par la suite, son épouse âgée de 38 ans a été arrêtée sur ordre du juge d’instruction.

Un magistrat du parquet de Diekirch et le juge d'instruction s’étaient rendus sur place. Une instruction a été ouverte et une autopsie de la victime a été ordonnée.

Ce matin, l’épouse de la victime a comparu devant le juge d’instruction. Un mandat de dépôt a été émis, l’inculpée se trouvant ainsi actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Schrassig.

L’instruction poursuit son cours.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.