E Freideg gëtt an der Chamber iwwert dat neit Covid-Gesetz ofgestëmmt.

Mat deem neie Gesetz gëtt jo op deene meeschte Plazen d'Maskeflicht opgehuewen an de CovidCheck-Regime fält ewech. D'Mask bleift just nach am ëffentlechen Transport Flicht an do, wou ee mat Vulnerabelen a Kontakt ass, wéi notamment am Spidol oder am Altersheem.

De Staatsrot dréit d'Ouverturen a sengem Avis prinzipiell mat. Déi héich Kierperschaft mécht awer drop opmierksam, datt d'Ophiewe vun der Maskeflicht sech um Vermummungsverbuet stousse kéint, wa Leit fräiwëlleg decidéieren, weider eng Mask unzedoen an doduerch jo en Deel vun hirem Gesiicht verdecken. De Legislateur misst den Text deementspriechend preziséieren, fir datt ee keng penal Sanktioune fäerte muss. Donieft réit de Staatsrot den Auteure vum Text och, méi kloer ze formuléieren, wie sech alles op de spezifesche Plazen un d'Maskeflicht hale muss.

D'Chambersantéskommissioun ass fir en Donneschdeg de Mëtteg zesummekomm an dierft do notamment den Avis vum Staatsrot analyséiert hunn. Dat neit Covid-Gesetz soll bis den 30. Juni gëllen. Parallel wëll d’Regierung d’Impfcampagne en Vue vum Hierscht weiderféieren an den Text vun der Impfflicht gëtt fir den Ament och weider preparéiert.