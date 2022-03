Et ass eng vun den heefegste Fraekrankheeten an awer wësse vill Leit net wat et ass: Endometriose.

An deene meeschte Fäll gëtt d’Krankheet eréischt spéit erkannt. Net seelen dowéinst, well d’Fraen ageriet kréien, dass Bauchwéi wärend der Reegel normal ass a se op d’Zänn bäisse sollen. Ma Endometriose ass méi wéi nëmme staark Péng am Ënnerleif.

Et geet iwwer staark Bluddungen, en onerfëllte Kannerwonsch, bis zum Punkt, wou de Wéi esou schlëmm ass, dass ee seng Been net méi spiert, net méi trëppele kann an net méi aus dem Bett opkënnt. Net ze vergiessen ass déi mental Belaaschtung, wann een ëmmer erëm ze héiere kritt, dass een net soll iwwerdreiwen an net eescht geholl gëtt.

De Mäerz ass internationalen Endometriose-Mount. Et soll op d’Krankheet opmierksam gemaach, opgekläert an d’Fréierkennung ënnerstëtzt ginn.