Op enger Surface vu 94 Hektar stinn zu Suessem iwwer eng Dosen Halen um Site vun der WSA.

D'Maintenance vu Gefierer a Maschinne gëtt hei no engem gewëssene Plang duerchgefouert.

Et ass virun allem Krichsreserv-Material, wat hei um Site stockéiert an och gefléckt gëtt. Iwwer 200 Leit schaffen hei fir d'amerikanesch Air Force. Geschafft gëtt am 2-Schichte-System. Am September d'lescht Joer gouf Material vu Suessem an den Afghanistan geliwwert.

Déi amerikanesch Air Force huet déi lescht Jore vill Material hei zu Lëtzebuerg stockéiert. Souvill, dass keng Plaz méi ass, fir alles ënnerdaach ze stellen. Dofir muss bäigebaut ginn.

Iwwregens den Thomas Barrett, amerikaneschen Ambassadeur hei zu Lëtzebuerg, war sech rezent e Bild vum Site zu Suessem maache komm.