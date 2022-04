Een Diplomat vun der russescher Ambassade gouf als persona non grata erkläert, well seng Aktivitéiten de Sécherheetsinterête vu Lëtzebuerg widderspriechen.

Wéinst dem Massaker an der ukrainescher Uertschaft Butscha an de méigleche Krichsverbrieche vun der russescher Arméi, déi do gemaach goufen, sinn an de leschten Deeg méi wéi 200 russesch Diplomaten aus Europa ausgewise ginn, dorënner och een Diplomat hei zu Lëtzebuerg. Dat huet den Ausseminister Jean Asselborn e Mëttwoch de Mëtteg an engem Communiqué confirméiert. Een Diplomat vun der russescher Ambassade gouf als "persona non grata" deklaréiert a muss d'Land bannent de nächsten 15 Deeg verloossen.

Dem Ausseminister sengem leschte Wëssensstand no sinn am Ganze 7 russesch Diplomaten zu Lëtzebuerg aktiv. Op der Lëtzebuergescher Ambassade zu Moskau sinn allerdéngs just 3 Diplomate beschäftegt. Op déi Partikularitéit hätt ee wëllen Uecht ginn, esou de Jean Asselborn RTL géintiwwer. Et kéint nämlech sinn, dass Russland elo och ee Lëtzebuerger Diplomat ausweist. Zil wär et allerdéngs, dass d‘Ambassade zu Moskau weiderhi funktionéiert. Dem Jean Asselborn no geet et drëms am Reseau vun den EU-Ambassaden a Russland ze bleiwen. D'diplomatesch Relatiounen dierften net ofbriechen.

Moskau huet d'Decisiounen vun der EU verurteelt a Géigesanktiounen annoncéiert. Russland schwätzt och weiderhi vu Fake News an enger Inzenéierung, obwuel Satellittebiller confirméieren, dass d'Läichen deels schonn zanter Wochen an de Stroossen zu Butscha louchen.

Ee journalistesche Benevole-Projet mam Numm „InformNapalm" wëll elo de russesche Kommandeur identifizéiert hunn, dee fir d'Massaker zu Butscha responsabel wier. Et soll sech ëm de russesche Colonel Azatbek Omurbekov handelen, deem seng Brigad effektiv zu Butscha aktiv war.

Jean Asselborn annonce l'expulsion d'un diplomate de l'ambassade de Russie au Luxembourg (06.04.2022)

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes



Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, annonce que le Luxembourg a décidé aujourd'hui de déclarer persona non grata un diplomate de l'ambassade de Russie au Luxembourg, dont les activités sont contraires aux intérêts de sécurité du Luxembourg.

Cette personne devra quitter le Luxembourg dans un délai de 15 jours. L'action s'inscrit dans une démarche européenne et a été prise sous l'article 9 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.