Mat der Demissioun vun der grénger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg bleiwen och déi politesch Reaktiounen net aus.

Déi eng hu Versteesdemech fir d'Decisioun, déi aner soen, et wier e längst iwwerfällege Schratt gewiescht. Ob d'Chamber elo trotz der Demissioun d'Ministesch soll ukloen, doriwwer ass ee sech och no 2 Stonne Chamberbüro net eens.

D'Fraktiounspresidentin vun déi Gréng, d'Josée Lorsché seet, datt d'Affär Gaardenhaische schonn zanter 2 Joer eng belaaschtend Situatioun fir d'Ëmweltministesch gewiescht wier, an den Drock elo esou grouss gi wier, datt se dat och mënschlech net méi gepackt hätt.

"Si huet all hir Energie an hir Aarbecht gestach. Als Fraktiounscheffin kann ech nëmme soen, mir alleguer stinn hir zur Säit a verstinn, datt dat do e ganz schwierege Schrëtt war."

Duerch dëse kéint si awer elo och Transparenz an där Affär schafen. Eenheet an de Reie vun deene Gréngen, ma och d'Kolleege vun der Majoritéit weise Verständnis. Den LSAP-Fraktiounspresident Yves Cruchten betount, datt hien de Choix géing respektéieren. Geschwächt duerch deen heefege Minister-wiessel, gesäit hien d'Regierung awer net.

"Ech mengen, datt dat och näischt sou Ongewinntes ass. Dat hate mer och schonn an der Vergaangenheet. Déi Regierungskoalitioun steet zesummen an hält zesummen, an dofir maachen ech mer doriwwer net grouss Gedanken."

Fir d'Oppositioun a Form vun der CSV an de Pirate war d'Demissioun da keng ganz grouss Iwwerraschung. Scho länger hu si op de Schrëtt gewaart, ënnersträicht d'CSV-Fraktiounspresidentin Martine Hansen:

"Mer hate schonn eng Partie Affären. A wa mer iwwert d'Kredibilitéit vun der Politik schwätzen, dann denken ech, musse Konsequenze geschéien. Dofir hate mer scho bei der Gaardenhaischen-Affär gefrot, datt d'Ministesch sollt hir Konsequenzen zéien."

Wéi et elo awer an der Affär-Gaardenhaische mat der Uklo vum Carole Dieschbourg no hirer Demissioun weidergeet, doriwwer sinn déi Deputéiert sech nach net am Kloren, sou de Sven Clement:

"D'Majoritéit schéngt der Meenung ze sinn, datt mer hei en Avis juridique brauchen. Ech sinn der Meenung, datt mer kee brauchen, an datt mer dat solle maachen, wat de Parquet eis gefrot huet. Et ass iwwregens jo och eng Demande vun der Madamm Dieschbourg, kënnen auszesoen."

D'Chamber soll senger Meenung no Responsabilitéit iwwerhuelen an och der Ministesch de Gefale maachen, soudatt kënne Parquet a Geriicht hir Aarbecht maachen. E Méindeg den Owend kënnt de Chamberbüro an d'Conférence des présidents nach eng Kéier zesummen, fir weider Froen ze klären.

Bei der Fro, ob ee scho kéint agrenzen, wien d'Relève vum Carole Dieschbourg am Ëmweltministère wäert iwwerhuelen, faasst d'Josée Lorsché sech kuerz: "Dat ass definitiv ze fréi."

Als Interim iwwerhëlt elo emol de Claude Turmes de Poste vum Ëmweltminister, dat nieft senger Funktioun als Energieminister.

Reaktiounen op Dieschbourg-Demissioun / Rep. Diana Hoffmann

Paulette Lenert: "Ech mengen, ech hätt et d'selwecht gemaach an hirer Plaz"

D'Vize-Premierministesch Paulette Lenert ass traureg a bedauert d'Decisioun vun der Ëmweltministesch. D'Carole Dieschbourg wier eng ganz engagéiert Ministesch gewiescht, déi hiert Amt mat Leidenschaft gemaach hätt. Si kéint sech gutt virstellen, wéi si sech den Ament fillt. Dat wiere schwéier Zäiten och fir d'Frënn a fir d'Famill. Déi Prozedur, där d'Ministesch ausgesat gewiescht wier, wier dem 21. Joerhonnert net méi würdeg, sou d'Paulette Lenert. Do géing d'Carole Dieschbourg nämlech op der Place publique de Prozess gemaach kréien an d'Chamber géing de Rôle vum Geriicht anhuelen. Dat wieren nach eemol laang Amenter ginn an an engem Kontext, wéi d'Justiz net soll oflafen. Dës Prozedur wäert an Zukunft och geännert ginn. „Ech mengen, ech hätt et d'selwecht gemaach an hirer Plaz", sou d'Paulette Lenert. Si erënnert iwwregens och drun, dass weiderhi géing d'Présomption d'innonence gëllen.