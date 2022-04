De Minister François Bausch huet e Méindeg an der zoustänneger Chamberkommissioun informéiert, wéi sech Lëtzebuerg géintiwwer der Ukrain engagéiert huet.

D'Reunioun war zu engem groussen Deel à huis clos an dono war just gewuer ze ginn, datt de Grand-Duché net just defensiv Waffe geliwwert huet an datt dës Liwwerungen, sou wéi aner finanziell Contributioune sech op knapp 50 Milliounen Euro chiffréieren.

En anert Thema an der Kommissioun war de Mali. 22 Lëtzebuerger Zaldote sinn den Ament am Kader vun europäesche Missiounen am Mali engagéiert. Well d'Sécherheetssituatioun am westafrikanesche Land sech awer verschlechtert huet, mécht Lëtzebuerg sech Gedanken, wéi et weider geet.

Ënner anerem kéint de Bilan, respektiv d'Evaluatioun vun der Situatioun vum nächste Joer op dëst Joer virgezu ginn. Dee Moment géif de Lëtzebuerger Engagement lo mol just nach bis Enn vun dësem Joer verlängert ginn. Op alle Fall schéngt dat fir de Verdeedegungsministère déi valabelst Optioun ze sinn, sou de grénge Verdeedegungsminister François Bausch géintiwwer den Deputéierten.