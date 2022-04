De Parquet deelt mat, datt d'Enquête erginn huet, datt den Doud vun der 46 Joer aler Fra am Kader vun engem Iwwerfall geschitt ass.

Am Kader vun der Operatioun vun der Spezialunitéit goufen um Donneschdeg och Perquisitioune gemaach an 3 Leit festgeholl, déi verdächtegt ginn, eppes mam Verbriechen ze dinn ze hunn. Dem Lëtzebuerger Wort no waren dës Perquisitiounen am Bouneweger an am Garer Quartier an der Stad. Bei de Verdächtegen géif et sech ëm Männer tëscht 20 an 30 Joer handelen.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

De 17. Abrëll gouf d'Läich vun enger Fra am Keller vun engem italienesche Restaurant fonnt.

Op engem Iwwerwaachungsvideo war ze gesinn, wéi d'Managerin vum Restaurant brutal iwwerfall gouf, fir d'Suen aus der Keess ze klauen.

Schreiwes

Communiqué du parquet de Luxembourg relatif à l’arrestation de trois personnes dans le cadre d’un vol dans un restaurant à Luxembourg-Kirchberg

(28.04.2022)

L’instruction judiciaire menée suite à la découverte d’un corps sans vie dans les sous-sols d'un restaurant situé avenue J.F. Kennedy à Luxembourg-Kirchberg le 17 avril 2022 a permis de dégager que le décès de la victime s’inscrit dans le cadre d’un vol.

Au cours du 28 avril 2022, la police judiciaire a procédé suite à des investigations et sur mandat du juge d’instruction à des perquisitions et avec l’appui de l’unité spéciale de la police à l’arrestation de trois personnes suspectées d’avoir participé à la commission du crime.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.