D’Zuel u rassisteschen Diskriminatiounen ass d’lescht Joer an d’Luucht gaangen, sou de CET, de Centre pour l’égalité de traitement.

Op 245 Dossieren, déi de CET traitéiert huet, waren der 60 wéinst Diskriminatioun opgrond vun der Rass oder ethnescher Originn. 124 Fäll konnte geléist ginn, huet et op der Presentatioun vum Joresrapport geheescht.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Remise du rapport annuel du Centre pour l'égalité de traitement à Corinne Cahen (03.05.2022)

Communiqué par : ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région En 2021, parmi les 245 dossiers traités par le Centre pour l'égalité de traitement (CET), 60 cas avaient comme motif de discrimination la race ou l'origine ethnique, 48 le handicap, 43 le sexe, 10 l'âge, 9 l'orientation sexuelle et 9 la religion. En outre, 16 cas appartenaient à la catégorie «discrimination multiple» et 50 à la catégorie «autres».

124 dossiers ont pu être résolus, 19 dossiers sont encore en cours. Dans 55 cas, les requérants se sont désistés, dans 41 cas, il n'y avait pas moyen de prouver une quelconque forme de discrimination et dans 6 cas il n'y avait pas de droit d'intervention.

Le CET a aussi analysé systématiquement les offres d'emploi parues en 2021 et en a recensé 82 qui ne respectaient pas l'égalité de traitement. 78 offres discriminaient par rapport au sexe, 3 par rapport à l'âge et au sexe et une par rapport à l'âge.

Les discriminations raciales en hausse en 2021

Le CET a détaillé et expliqué ces chiffres lors de la remise de son rapport annuel à la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen. Ainsi, le président du CET, Patrick Hurst, a expliqué que, en 2021, c'était la première fois que le motif de discrimination le plus récurrent n'était pas le handicap, mais l'origine ethnique et la couleur de peau.

Dans ce contexte, l'étude «Le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg» du Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) en étroite collaboration avec le Département de l'intégration du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, a aussi souligné l'importance des services, comme le CET, qui figurent comme point de contact pour les personnes victimes de discriminations raciales.

La ministre a remercié le CET, qui est un partenaire important et complémentaire pour lutter contre toutes sortes de discriminations et qui aide à renforcer les droits des personnes discriminées.

À propos du Centre d'égalité de traitement (CET)

Créé par la loi du 28 novembre 2006, le CET s'engage à promouvoir, analyser et surveiller l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l'âge.