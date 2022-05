D'Etabléiere vum IRM-Scanner um Potaschbierg ass der AMMD no eng positiv Initiativ, well doduerch d'Leit e bessere Accès zu engem IRM kréien.

D'Patiente géinge scho laang als Geisel geholl ginn, well se keen Accès zu enger gescheiter medezinesch Versuergung hätten, sot de President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren der AMMD. Domat reagéiert den Alain Schmit op d'Aussoe vun der LSAP-Gesondheetsministesch Paulette Lenert, datt den IRM-Scanner am Centre Medical um Potaschbierg elo emol a Betrib géing bleiwen, well jo d'Patienten als Geisel geholl gi wären, an hirem gudde Glawen, datt alles "en ordre" wier.

D'Etabléiere vun engem IRM-Scanner am Centre Medical Potaschbierg wier eng positiv Initiativ, déi drop zile géing, datt d'Patienten Accès zu engem IRM kréien, seet de President vun der AMMD den Alain Schmit. An elo géing dat blockéiert.

"Mir sinn also hei an enger Situatioun, wou d'Ministesch seet, dat wier illegal. Mir soen: Dat stëmmt net. All Mënsch huet begraff, datt den Accès zu IRMe knapp ass an, datt mer eng Ouverture brauchen."



Bei de Consultatioune mam Gesondheetsministère wier een net op e gréngen Zweig komm. D'Propos vun der AMMD, wéi een de Centre Medical gescheit mat anere Strukture kéint vernetzen, wier un der Interpretatioun gescheitert, wat juristesch méiglech ass. Et bräicht een awer méi eng modern Ausriichtung vum Gesondheetssystem. An dofir misst ee méi op ambulant Strukture setzen, seet den Alain Schmit.

"Eben net ambulant am Spidol, mee ambulant bausst dem Spidol. Dat ass esouguer esou am Regierungsprogramm festgeschriwwe ginn. Et ass eng besser Versuergung a villäicht och esouguer méi eng bëlleg wéi an de Klinicken. Awer, dofir brauch een e Konzept, wéi een déi Vernetzung hikritt."



An dat Konzept hätt d'AMMD virgeluecht. Och wéi déi selwecht Doktere kéinte bausst a bannt Strukture schaffen. Mat Garde fir jiddereen. Wei et elo um Potaschbierg weidergeet, ass net kloer.

"Et hänkt un dem gesetzleche Kader an un der Suitte, déi dat soll kréien. Wann een natierlech alles wëll an e Spidol parken, da läit een net op der selwechter Wellelängt wéi dat, wat mir proposéieren."



Elo missten déi richteg Weiche gestallt ginn. Datt just d'Spideeler spezialiséiert Medezin maachen, wier à long terme net haltbar. Weder vum Point de Vue hier, datt d'Leit genuch Accès zu der Medezin hätten, nach, datt géing dem Fortschrëtt vun der medezinescher Versuergung Rechnung gedroe ginn.