Um 1. Grënnungs- an Nationalkongress goufen e Samschdeg de Moien d'Statutten an de Grondsazprogramm ugeholl, d’Exekutiv an den Nationalcomité gewielt.

Eng Partei ouni fix Ideologie an ouni Virurteeler, huet de confirméierte Parteipresident Marc Ruppert ënnerstrach. Plaz fir eng nei Partei wär do, well et vill Problemer am Land géif ginn, déi net geléist géife ginn. An deels och net ugeschwat géif ginn, well se net an de "Storytelling vun engem gléckleche Land passe géifen".

De Parteipresident huet och d’Debatt ëm d’gratis Betreiung an de Maison-relaisen opgegraff. Et bräicht méi moralesch a finanziell Ënnerstëtzung fir Elteren, déi sech dréinen a kéiere géifen, fir méiglech vill Zäit mat hire Kanner ze verbréngen.

Fokus wëll sech ënner anerem fir méi Gerechtegkeet, eng besser Sozial- a Familljepolitik engagéieren.