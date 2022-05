Den Interessi um Beruff als Polizist ass grouss. Dat konnt een e Samschdeg um Infodag an der Policeschoul um Findel feststellen.

Aus allen Altersklasse koumen d'Leit, sech iwwer d'Aarbecht vun der Police ze informéieren. Vun der Police Judiciaire, iwwer d'Hondsstaffel bis hin zur Police de la Route - an alle Sparte ginn nei Beamte gesicht.

Wärend 2 Joer geet et fir 200 Leit zréck an d'Schoulbänk. Nieft theoretesche Coursë gëtt och d'Praxis geléiert. Als Fonctionnaire stagiaire gi si och scho bezuelt. 1.350 Stonne Coursë stinn um Programm. Souwuel Theorie ewéi Praxis. Um Enn gëllt et en Examen ofzeleeën. De Gros vun den neie Polizisten ass an der Alterstranche tëscht 20 a 29 Joer. No 15 Méint Coursë kënnen déi zukünfteg Polizisten dann eng éischte Kéier mat op den Terrain goen.

Schreiwes vun der Police

« Infodag Rekrutement » à l’École de Police

Communiqué de presse

Ce samedi, 21 mai 2022, une séance d’information sur le métier du policier et le recrutement de la Police s’est déroulée à l’École de Police à Luxembourg-Findel.

À l’occasion de cet « Infodag Rekrutement», les candidats intéressés par une carrière au sein de la Police ont eu l’occasion de s’informer sur la procédure de recrutement et la formation auprès de l’École de Police et d’avoir un aperçu des différentes spécialisations possibles.

Ainsi, à part des présentations informatives, des policiers de différentes unités et services étaient présents pour renseigner les participants sur plusieurs stands thématiques sur leur métier respectif, par exemple policier auprès d’un commissariat, enquêteur auprès du Service de police judiciaire, policier auprès de l’Unité de la Police de l’Aéroport, motard auprès des différentes unités de Police de la route, ou encore maître-chien auprès du Service groupe canin. De même, des membres de notre équipe de recrutement et d’actuels fonctionnaires-stagiaires policiers furent à disposition des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions.

Tous les détails sur la procédure de recrutement ainsi que les conditions et modalités pour poser sa candidature sont disponibles sur www.police.lu/jobs ainsi que dans nos rubriques « Frequently asked questions ».

Prochaines inscriptions

Les prochaines épreuves spéciales dans les groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier auront lieu en automne 2022. Notons que le Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier modifié par le Règlement grand-ducal du 4 novembre 2021 prévoit des certificats de réussite pour certaines étapes de l'épreuve spéciale, permettant aux candidat(e)s ayant accompli avec succès une partie de l'épreuve à un moment donné de profiter d'une dispense lors d'une prochaine candidature. Il convient également de souligner que la réussite de l’épreuve d’aptitude générale (Staatsexamen) organisée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État (CGPO) est une condition préalable à l’inscription à l’épreuve spéciale organisée par la Police.

