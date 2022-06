An der Chamber gëtt e Mëttwoch de Mëtteg d'Tripartitesgesetz gestëmmt, also e Pak Mesurë wéinst der héijer Inflatioun.

Den Text gesäit ënnert anerem vir, sollt dëst Joer eng zweet Indextranche erfalen, gëtt se op d'nächst Joer verréckelt. A fir all weider Indextranche misst Tripartite nees zesummekommen. An den Diskussioune vun der parlamentarescher Spezialkommissioun goung et bei dësem Thema ëmmer nees Hin an Hier.

Dobäi kommen awer nach aner Mesuren, wéi e Steierkredit, deen eng Zort Kompensatioun fir de Kafkraaftverloscht wier, wéi en Afréiere vun de Loyere bis Enn vum Joer, weider Hëllefe fir Leit, déi de Revis kréien, an eng Reduktioun vu 7,5 Cent op de Spritpräisser bis Enn Juli, wat jo schonn a Kraaft ass.

Den OGBL huet den Tripartite-Accord jo net mat ënnerschriwwen.

Gemengewale vum Hierscht an de Juni verluecht.

Dat nächst Joer sinn den 11. Juni Gemengewalen, déi Annonce hat d’Inneministesch Taina Bofferding virun e puer Woche schonns gemaach. Ma fir dat och gesetzlech esou festzehalen, gëtt an der Chamber en entspriechenden Text gestëmmt, fir d'Loi communale ze adaptéieren, déi u sech seet dass Gemengewalen am Hierscht misste sinn. Do sinn am Oktober d’nächst Joer awer schonns d’Chamberwalen.