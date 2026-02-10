RTL TodayRTL Today
Et ginn ëmmer nees nei Bedruchsversich, déi Kéier via Online-Messenger.
Update: 10.02.2026 11:01

Um Dënschdeg de Moie warnt d’Police an hirem Bulletin, dass se rezent ëmmer nees Fäll gemellt krut, wou Leit via Messenger-Servicer ugeruff kruten, bei deenen et ausgesäit, wéi wann et vun der Lëtzebuerger Police wier. An de Beispiller, déi hidrënner ze gesi ginn, goufen E-Mail-Adresse vun Gmail genotzt.

D’Police weist drop hin, dass si keng sou Uriff via sou Messenger-Servicer mécht.

Wann ee sou een Uruff géif kréien, soll een net ophiewen an den Uruffer och blockéieren. Et ass dann och de Rappell, dass een ëmmer d’ID respektiv d’Nummer soll iwwerpréiwen, éier een ophieft. Am Zweiwelsfall soll een den 113 kontaktéieren.

