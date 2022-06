D'Finanzéierungsgesetz fir d'Superdreckskëscht ass gestëmmt. Fir d'Oppositioun ass et awer domadder net gedoen.

Ënnert anerem d'Pirate verlaange weider Opklärung a wëllen, datt d'Justiz sech mam Dossier befaasst. D'Gesetz, dat en Donneschdeg an der Chamberplenière gestëmmt gouf wier illegal, där Meenung ass de Piraten-Deputéierte Marc Georgen. En avis juridique deen d'Pirate bei der Etude Moyse an Optrag ginn hu kënnt zur Conclusioun, datt eng Nei-Ausschreiwung néideg ass.

D'Piraten zu der SdK-Affär / Reportage Pit Everling

An deem Dokument ass och Rieds vun engem eventuellen Interessekonflikt vum fréieren Direkter vun der Ëmweltverwaltung, esou de Marc Goergen:

"Fir eis ass de conflit d'intérêt ganz kloer beluecht. Wann dir eng Ausschreiwung leed an dir sidd Direkter vun der Ëmweltverwaltung. Dono gëtt bei der Superdreckskëscht-Akademie äre Fils agestallt, dann ass fir eis dat ganz kloer beluecht. Ech weess och net, wéi d'Madamm Welfring de Leit dat anescht erkläre wëll." Déi nei gréng Ëmweltministesch Joëlle Welfring huet versprach, de Suivi intern an och extern ze maachen, sou wéi och der Chamber Ried an Äntwert ze stoen.

Dat stellt d'Piraten net zefridden:

"Datt d'Regierung der Chamber Ried an Äntwert steet ass jo souwisou normal. Wat si do ugekënnegt huet ass jo guer näischt Neies. Lo wëll si nach intern iergend eppes kucken. Den éischten Audit vum Ëmweltministère huet awer schonn net net d'Strooss gehale well e kengen internationalen Normen entsprécht. En huet och d'Firmekonstrukt mat 20 Ënnerfirmen net gekuckt."

Et géingen dräi Méiglechkeete gi fir fir Opklärung ze suergen. E weideren externen Audit vun internationalen Experten, ma dat géing vun der Regierung an de Majoritéitsfraktioune refuséiert ginn. Och eng Enquêtëkommissioun krut d'Oppositioun jo net duerch. Lo bléif just nach de Wee vun der Justiz, sou de Marc Goergen.

"Wann d'Justiz sech net auto-saiséiert da wäerte mir Piraten e Bréif bei der Justiz deposéieren, fir datt si deem Dossier do no geet."

Op alle Fall wëllen d'Piraten et net beim Status Quo beloossen an et hätt een d'Gefill, datt Deeler vun der Majoritéit dat och net wéilten.

"Ech hunn net d'Gefill wéi wann d'LSAP an d'DP mat deem Dossier schonn ofgeschloss hätten. Ech mengen déi Gréng fueren hei eng Taktik, wéi wann se dat doten iergendwéi wéilten ënnert den Dësch kieren."

D'Finanzéierungsgesetz fir d'Superdreckskëscht war en Donneschdeg mat den 31 Stëmme vun der Majoritéit ugeholl ginn.

Et goung drëm, de Kontrakt vun 2018 tëscht dem Ëmweltministère an der Firma Oeko-Service ze regulariséieren. 112 Millioune sinn tëschent de Joren 2018 an 2028 virgesinn.