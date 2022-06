TNS Ilres huet eng Etüd am Optrag vun der Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker zu Lëtzebuerg iwwert de Glawen hei ma Land duerchgeféiert.

Manner wéi d'Hallschent vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg liewen, bezeechne sech als reliéis. Dat ass d'Resultat vun enger Etüd, déi TNS Ilres am Optrag vun AHA gemaach huet.

Onofhängeg dovunner, als wat d'Leit sech bezeechnen, gehéiere knapp 60 Prozent zu enger Relioun, déi allermeescht dovunner si Katholicken. 23 Prozent soen, si hätten an der Vergaangenheet zu enger Relioun gehéiert, mä elo awer net méi.

Just 35 Prozent vun de Leit gesinn d'Relioun als wichteg fir d'Lëtzebuerger Gesellschaft. Et ginn awer eng Rei Evenementer oder Fester, wou reliéis Zeremonië fir d'Majoritéit vun alle Leit nach ëmmer eng grouss Bedeitung hunn. Fir 70 Prozent, wann e Mënsch stierft, fir 61 Prozent op Chrëschtdag a fir all zweete fir d'Kanddaf, d'Hochzäit oder d'Gebuert.

Ausserhalb vun dësen Deeg hu Masse fir d'Leit keng grouss Bedeitung méi, och net fir déi Leit, déi sech als reliéis bezeechnen. Vun deene soe 6 Prozent, si géifen eemol an der Woch an d'Mass goen. Bal all drëtte reliéise Mënsch seet awer, e géif "ni oder praktesch ni" goen.

Déi lescht Etüd iwwert d'Wäerter an de Glawen zu Lëtzebuerg hat AHA 2008 an Optrag ginn. Den Tommy Klein vun TNS Ilres stellt fest, datt d'Roll vun der Relioun zënterhier manner wichteg ginn ass: "Et gi méi Leit, déi sech zu enger Relioun zougehéireg fillen, wéi Leit, déi soen, dass se reliéis sinn. Dat heescht, et gi vill Leit, déi sech zum Beispill als Katholik identifizéieren, ouni datt se vu sech selwer soen, datt se och reliéis sinn. Dat steet ebe fir dee Wandel, wéi ech haut Relioun fir mech identifizéieren, wéi wichteg se fir mech ass. Dat selwecht gesi mer zum Beispill och an de Glawensfroen. Wann ee freet, u wat gleeft der nach haut, gesi mer och vill Katholicken, déi vun den essentielle Léiere vun der kathoulescher Kierch einfach net méi iwwerzeegt sinn an och net méi dorunner gleewen."

De Sondage weist zum Beispill, datt déi grouss Majoritéit vun de Leit fir d'Contraceptioun sinn, fir d'Recht op Euthanasie, Ofdreiwung an d'Bestietnis fir jiddereen.