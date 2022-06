"Lëtzebuerg ass däitlech manner vun de Personal-Restriktiounen betraff ewéi aner Fluchhäfen", erkläert den aktuelle Lux-Airport CEO, Alexander Flassak.

Datt vill Leit no Corona nees an d'Vakanz wëllen, weist sech op de Fluchhäfen uechter ganz Europa. Deels ass den U-Stuerm esou grouss, datt d'Schlaange sech virun de Guicheten zéien. Wéinst Personalmangel geet de Betrib a sëllegen Fluchhäfen nëmmen lues virun – deels brécht Chaos aus.

Heathrow, London. D‘Gepäck stapelt sech. Wéinst Personalmangel ginn et gepeffert Retarden – eng Rëtsch Flich fale kuerzfristeg aus. Ob bëlleg oder normal Airline - EasyJet a Lufthansa hu fir de Mount Juli zesumme schonn 3.000 Flich annuléiert. Op de grousse Fluchhäfe ginn d'Fluch-Capacitéiten op 90% par Rapport zu 2019 erofgeschrauft.

D'Problemer ewéi ee se zu Heathrow gesäit, dréine sech ronderëm Informatik- a Gepäck-Systemer, déi et einfach net méi packen, esou de Rees & Airline Industrie Expert, Paul Charles: "Dat ganzt gekoppelt mat manner Personal bei de Fluchhäfen a Gesellschaften suergt Deels fir Misär bei de Clienten déi just eng gemittlech Rees wëllen". Um Fluchhafe Schiphol zu Amsterdam war et déi leschten Deeg den absolutte Chaos. Tëscht 3 a 5 Stonne waren d‘Waardeschlaangen laang. Lëtzebuerg bléift do verhältnisméisseg verschount.

Vill Ustuerm a méi laange Waardezäiten

„Lëtzebuerg ass däitlech manner vun de Personal-Restriktiounen betraff ewéi aner Flughäfen,“ erkläert den aktuellen Lux-Airport CEO, Alexander Flassak. „ Et ginn däitlech manner Annulatiounen. Mir hunn e vill méi stabille Fluchplang. Mir hunn d'Personal dat mer brauchen, fir d'Spëtzenzäiten ze couvréieren. Mir hunn awer och am Verglach mat 2019 immens héich „Peaks“ u Clienten an de Spëtzenzäiten.“

Och wann een dëst Joer d'Zuel u Passagéier vum Joer 2019 net areecht - sinn et zu de Spëtzenzäiten 30 bis 40 Prozent méi Clienten. Dat erkläert déi Deels méi laang Waardezäiten bei de Sécherheetskontrollen. Och well, no der Pandemie, vill Leit d‘Reegelunge beim Handgepäck gäre mol vergiess hunn. Sief dat well Flëssegkeeten net richteg getrennt ginn, ze vill Stécker Handgepäck matgeholl ginn, oder bei der Kontroll déi technesch Apparater net direkt erausgeholl ginn.

Den Alexander Flassak erënnert och drun, datt am Summer d'Parkingen um Site mol kënne voll sinn: „Dat heescht am beschten de Parking reservéieren, 2 Stonne virum Voll um Fluchhafe sinn an am beschten och den Check-In schonn owes online virum Fluch maachen.“

Luxair kämpft mat Personalmangel

D'Servicer um Buedem um Findel ewéi an de Guichete ginn traditionell vun der Luxair iwwerholl. Bei der Airline kämpft een aktuell awer mat engem ganz héijen Taux un Absenteismus. De Luxair CEO, Gilles Feith: „Mir sinn ongeféier um duebele vun deem wat mer 2019 haten, mee mir ginn den Ament nach eens. Mir hunn eis preparéiert.“ Rezent gouf et eng Produktiounssteigerung vun 30 Prozent. Dës wier mat neie Rekrutementer zur Zäit ofgefierdert ginn. „Et ass haart, mee den Ament klappt et nach. Eng wichteg Saach wier et mol, datt d‘Quarantänen endlech vun 10 op 7 Deeg erofgesat géife ginn. Dat géif eis an aneren Entreprise schonn immens weiderhëllefen.“

Fluch-Annulatiounen awer bleiwen eng Raritéit. Zwou bis ewell am Juni, aacht am Abrëll, dat bei knapp 3.000 Flich de Mount. Ma et réngt ee mat Retarden, esou de Gilles Feith, dat dacks wéinst Problemer op anere Flughäfen: „Mir haten elo rezent op engem Fluchhafen dräi bis véier Stonne gewaart bis mer en „handling“ haten. Dat huet dann natierlech en Impakt op all déi Flich, déi hannendru kommen, an déi doduerch impaktéiert ginn. E Fliger flitt als éischt op eng Destinatioun, dann op eng aner, da vläicht nach op eng drëtt. Dann zitt ee Retard sech duerch eise ganze Reseau. Dat ass immens challenging.“

D'Summervakanz steet virun der Dier – preparéiert fillt ee sech. Ma et hofft ee bei der Luxair, ewéi um Lux-Airport, op d‘Kooperatioun vun de Clienten.