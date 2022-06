Nodeems e brutale Video vun enger Schoulkläpperei zirkuléiert ass, stellt sech d’Fro, ob et dobäi ëm en neit Phenomen vu Jugendgewalt geet.

D'Judith Reicherzer ass Responsabel fir de Medieprojet am Lycée Aline Mayresch a probéiert do hir Schüler iwwert d'Gefore vu soziale Medien ze sensibiliséieren. Och si krut de betraffene Video op hiren Handy geschéckt a war erféiert vun der Brutalitéit, déi si do gesinn huet. Mä iwwerrascht, dass et esou Videoen och hei am Land gëtt, war si net: "Et ass méi e breede Phänomen. Et gëtt vläicht Schoulen, déi méi betraff si wéi anerer. Ech mengen awer, dass all Schoul esou e Fall huet, op d'mannst, wa se genee hikuckt. Et ass e Phänomen, dat am Moment ganz verbreet ass. Net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, mä och an anere Länner an Europa", esou d'Judith Reicherzer.

Kläppereien am Schoulhaff goufen et schonn ëmmer. Wat dogéint relativ nei ass, dat ass, dass esou Kläppereie gefilmt ginn an d'Videoen dovunner an Chatgruppen an de soziale Reseauen landen. Op Plattforme wéi TikTok, wou déi Jonk ënnert sech sinn, wou se sech mat esou Videoe bretzen, sech bei de Kolleege Respekt verschafen oder einfach nëmmen d'Affer mobben... Och de Lëtzebuerger Educatiounsministère beschäftegt sech scho méi laang mat deem Phänomen. De konkrete Fall, wou virun allem de jonken Alter vun de Protagonisten an d'Brutalitéit opfalen, kann a wëll een do awer net weider kommentéieren. Den Alex Folscheid, Premier Conseiller am Educatiounsministère: "Et ass ganz schwéier, hei eng Aschätzung ze ginn. Natierlech si mir ganz schockéiert opgrond vun der Brutalitéit vun de Biller, déi mir do gesinn. Mä et steet eis net zou, eng juristesch Aschätzung dovunner ze ginn. Dat ass eppes, wou d'Justiz a virun allem d'Police hir Aarbecht elo musse maachen. Mä et ass een erféiert, iwwert dat, wat een do gesäit."



Et ass net nëmmen e Problem vu Gewalt an der Schoul, mä virun allem e Phänomen vun engem falschen Ëmgang mat soziale Medien. Pedagoge maache sech virun allem Suergen, wat esou gewaltverherrlechend Videoe mat Jonke maache kënnen. Mä wéi soll déi richteg Preventioun ausgesinn? Den Educatiounsministère setzt am Moment op eng geziilte Reaktioun: "Mir thematiséieren dat an de Schoulen, wou et geschitt. Mä mir wëllen där Saach och net méi Bedeitung ginn, well et ass jo och vläicht dat, wat déi Jonk wëllen, dass se sech wëlle wichteg maachen domadder. Mä et sinn awer Phenomener, déi éischter an deene Klassen thematiséiert ginn, wou déi Jonk hierkommen, a wou déi méi al schonn dacks näischt méi dovunner wëssen. Mir wëllen do elo och net Communautéiten op d'Kopp dréinen, wann dat bis elo laanscht se gaangen ass. Mir wëllen et an deene Kreesser thematiséieren, déi am Ament och dovunner betraff sinn", explizéiert den éischte Beroder vum Educatiounsminister, den Alex Folscheid.

Eng Erausfuerderung fir d'Pedagogen um Terrain: iwwert e Problem schwätzen, ouni d'Kanner dobäi op schlecht Iddien ze bréngen... De Reiz, esou Videoe selwer nozemaachen, wär nämlech extrem grouss. D'Judith Reicherzer verzicht wéinst dësem "Nachahmereffekt" dorobber, Videoe vun esou Virfäll an hire Klassen ze weisen. An awer wär et wichteg, mat de Jonken iwwert d'Gefore vun Netzwierker wéi Whatsapp, TikTok oder Signal ze schwätzen, ass si iwwerzeegt. Nieft der Schoul wären awer och d'Eltere gefuerdert. Och wann een als Erwuessene mat TikTok & Co net vill ufänke kann, missten d'Eltere sech fir de Mediekonsum vun hire Junioren interesséieren, réit d'Mediepedagogin.