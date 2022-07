Zënter 1969 gëtt all éischte Sonnden am Juli op der Pafemillen am Norde vum Land eng Gedenkfeier organiséiert.

Erënnert gëtt un déi ronn 300 Männer a Fraen, déi tëscht 1941 bis 1943 fir eng Zäitchen am Klouschter gelieft hunn a vun do aus a Konzentratiounslager deportéiert goufen. Déi historesch Plaz vun der Erënnerung soll an Zukunft eng Plaz ginn, wou een higeet fir ze léieren a sech mat der Geschicht an awer och der Géigewaart ze befaassen. Sou huet viru gutt engem Joer de Staat de Site zu Fünfbrunnen opkaf, fir kënne virop Jonker an Erzéiungspersonal opzeklären, iwwer ënner anerem Genozid, Mënscherechter an Virurteeler a Stereotyppen an zu Diskussiounen unzereegen.

Diskussiounen, déi haut leider nees ferm néideg wieren. De Rapport RIAL iwwert den Antisemitismus zu Lëtzebuerg hätt nämlech erginn, datt sech d'Zuel vun antisemitteschen Akten vun 2019 op '21 praktesch verduebelt hätt. De Marc Schoentgen vum Comité Auschwitz Lëtzebuerg mécht sech Suergen:

"2021 war och dat Joer vun den, jo dach, traurege Corona-Manifestatiounen. Traureg, net well et Manifestatioune waren, mee traureg, well do um Rand vun deene Manifestatiounen Leit sech geäussert hunn op eng Aart a Weis, déi, ech op d'mannst gemengt hunn, dat géif et esou net ginn oder net méi ginn. Datt Leit Saachen an een Dëppe geheien, Geschichtsverdréiung, Geschichtsverfälschung maachen op eng äussert primitiv, awer och eng ganz blessant Aart a Weis. An datt do Holocaust-Leegner, Antisemitten do ronderëm gespronge sinn, op der Strooss an natierlech och an de Social Media."

Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen huet drun erënnert, dass och virun de Privathaiser vu Ministere manifestéiert gouf an Evakuatiounen néideg waren.

"Nodeems mäi Papp säi ganzt Liewe laang mer erzielt huet, wéi schlëmm et war, wou se mam zweetleschte Convoi vu Groussbus hu musse flüchten an net wossten, wouhinner se géife kommen, hunn ech leschte Wanter musse leider erliewen, wéi ech aus mengem Haus erausgeholl gi si mat menge Kanner, well Manifestanten zu Bouneweg ënnerwee waren a beim Premier virum Haus waren an ënnerwee ware bei ons. Et war 5 Auer Mëttes, et war Dezember, et huet gereent, et war däischter. D'ganzt Haus virun der Dier stoung alles voller Polizisten. Ech kann Iech soen, ech si jo keent, wat Angscht huet, mee et huet mech virun allem un déi Geschicht erënnert, déi ech e Liewe laang vu mengem Papp erzielt krut."

Si wier mat hirer Famill just 3 Stonnen net doheem gewiescht, net sou schlëmm also. Mee et misst ee sech mol an déi Leit versetzen, déi dann ni méi heem kéinten. Dat wier schwéier virstellbar.

D'Corinne Cahen huet ënnerstrach, wéi wichteg et wier an an Zukunft wieder opzeklären, fir d'Fräiheet a géint den Antisemitismus ze kämpfen. Déi ganz Gesellschaft wier hei gefuerdert.