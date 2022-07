Zanter 3 Deeg kënnen Doktesch-Rezepter fir Medikamenter och an digitaler Form un d'Apdikten am Land iwwermëttelt ginn.

D'Agence eSanté stellt alle Professionellen aus dem Gesondheetssecteur den entspriechenden elektronesche Prescriptiouns-Service zur Verfügung.

Zil ass et also, datt d'Apdikten op déi digital Ordonnance kënnen zeréckgräifen, fir dann d'Medikamenter ze verkafen. Dat kann iwwert de QR-Code op der Pabeier-Ordonnance oder awer iwwer de Code um digitale Rezept geschéien.

De Succès vun dësem E-Prescriptiouns-Système hänkt natierlech dervun of, wéi vill a systematesch Dokteren drop zeréck gräifen a wéi vill si dozou encouragéiert ginn. D'Benotze vun deem digitale Service ass keng legal Verflichtung an och d'Presentatioun vun engem Pabeiers-Rezept an der Apdikt bleift natierlech bestoen.

Dann ass et och méiglech, der CNS d'Doktesch-Rechnungen um digitale Wee ze schécken. Amplaz iwwer 6 Wochen ass dann de Remboursement ewell bannent enger Woch geschitt. Bis ewell notzen dee Service awer nëmmen ronn 0,10% vun allen CNS-Assuréeën. Dës Prezisiounen liwweren d'zoustänneg LSAP-Ministere Lenert an Haagen op eng entspriechend parlamenaresch Fro vum CSV-Deputéierte Marc Spautz.