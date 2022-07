En Dënschdeg den Owend goufen zwee Motarden an Accidenter blesséiert. Zu Bouneweg huet an der Rue de Bonnevoie een Haus gebrannt.

Zu Rolleng gouf an der Rue du Lycée géint 17.45 Auer eng Persoun blesséiert, wou een Auto an ee Moto aneneegerannt sinn.

Een Accident gouf et och en Dënschdeg den Owend géint 20.30 Auer zu Munneref. An der Avenue Frantz Clement war en Automobilist an dräi geparkte Ween gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Ëm déi nämmlecht Zäit gouf et och ee Blesséierten zu Diddeleng an der Rue de Lauenburg. En Auto an e Motorrad waren anenee geknuppt an e Samu-Won misst op d'Plaz fueren.

Géint 22.30 Auer huet zu Bouneweg an der Rue de Bonnevoie iwwerdeems en Haus gebrannt. Et ass beim Materialschued bliwwen.

Wéi d'Police mellt, sinn an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch och eng Rei Alkoholkontrolle gemaach ginn, dat tëscht 21 an 1.30 Auer op der N27 zu Ierpeldeng un der Sauer, op der N17 zu Gilsdref an op der N7 zu Angelduerf. 428 Automobiliste goufe kontrolléiert a siwe Fäll war den Test positiv, ma kee Permis huet missten agezu ginn.