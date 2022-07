De Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall fuerdere méi Gréngs an de Stied an an den Dierfer.

An enger Ëmfro bei de concernéierte politeschen a berufflechen Acteure wollte si wëssen, wat d’Problemer bei der Ëmsetzung sinn.

Duerch de Klimawandel gëtt et ëmmer méi waarm. Besonnesch d’Zoubetonéierung vu Flächen a Stied an an Dierfer féiert dozou, datt et do nach méi waarm gëtt. Hëllefe kann dogéint eng Begréngung. Ob een dat wéilt, wier e gesellschaftspolitesche Choix, seet d’Presidentin vum Mouvement écologique, d’Blanche Weber. De Staat an d’Gemenge missten eng Virreiderroll anhuelen an e politesche Kader misst gesat ginn.

Bis elo géing een nämlech nach net all ze vill mierken, datt den néidege Wëllen do wier. Besonnesch bei neie Lotissementer géing dacks Gréngs feelen, betount de President vum Oekozenter Pafendall, den Théid Faber. E Lieu de Renconter, fir d’Liewensqualitéit vun de Leit ze verbesseren, wier déi schmuel Sträif vu Gréngs net. An och de Verloscht vun der Biodiversitéit kéint een esou net kompenséieren.

Mat engem Questionnaire wollt ee wëssen, wisou net reagéiert gëtt. Dofir goufe politesch a berufflech Acteure – vum Architekt bis hin zu den technesche Servicer an de Gemengen – zum Sujet befrot. 180 Leit hu matgemaach. 76 Prozent waren der Meenung, datt de Stellewäert vun der Begréngung bei der Stadentwécklung géing ënnerschätzt ginn. 73 Prozent hu gemengt, datt de politesche Wëllen an d’Duerchsetzungsverméigen op Gemengenniveau géing feelen. 92 Prozent hunn uginn, datt eng Ressort-iwwergräifend Zesummenaarbecht feele géing oder awer och nach d’Sensibiliséierung.

D’Fuerderunge vun den 2 Organisatioune sinn, datt eng national Strategie fir eng Duerchgréngung vun de Stied a Gemengen ausgeschafft gëtt. D’Fixatioun op den Auto beim Plange misst ophalen. D’Gemenge ginn opgefuerdert, eng Motioun oder Resolutioun auszeschaffen, an där si bekennen, de Sujet eescht ze huelen. Am Hierscht wëllen de Mouvement écologique an den Oekozenter Pafendall de Gemenge konkret Propose fir eng Ëmsetzung vun der Duerchgréngung op den Dësch leeën.

Wéi et an den Duerf- a Stadzentre kann ausgesinn, wann een de Kapp fräimécht a sech géing trauen, huet de Mouvement écologique an 3 Kuerzfilmer illustréiert. Hei gi bekannte Plaze gewisen, déi nei geduecht goufen. Visiounen, déi de Leit solle Courage maachen, fir Projete vu méi Begréngung duerchzesetzen. Ze gesi sinn dës op www.meco.lu.