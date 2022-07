Kuerz virun der Summerpaus ass de ganzen Dag grouss Steier-Orientatiounsdebatt an der Chamber.

Grouss Steier-Orientatiounsdebatt haut de ganzen Dag an der Chamber kuerz virun der Summerpaus. D'Debatt en Donneschdeg huet laang op sech waarde gelooss. Nodeems der Regierung hir annoncéiert Steierreform Pandemie-bedéngt ausgesat gouf, huet sech d'Finanz- a Bugdetskommissioun vun der Chamber déi lescht Méint mat den zoustännege Verwaltungen, der OECD an enger Abberzuel Acteure vum Terrain iwwert d'Moderniséierung an d'Erausfuerderunge vum Lëtzebuerger Steiersystem ausgetosch. Dem Co-Rapporter André Bauler vun der DP no hätt een d'Diskussioun awer net schleefe gelooss. Et wier ee vill méi gewëssenhaft un d'Thematik erugaangen.

DP: Kee Sputt fir de grousse Worf an der Steierpolitik

Am Numm vu senger Partei huet de liberale Politiker nach emol insistéiert, datt et den Ament bei de Staatsfinanze kee Sputt géif fir e grousse Worf an der Steierpolitik ginn. Den André Bauler huet och opgezielt, wat Blo-Rout-Gréng an de leschte Jore scho gemaach hätten, fir méi sozial Gerechtegkeet. Vun ënnert anerem de gratis Sachleeschtunge fir d'Kanner bis hi bei d'Mesurë vum Energiedësch. D'DP ass géint eng Ierfschaftssteier an direkter Linn, géint eng Hausse vum Spëtzesteiersaz fir Privatleit a géint Steierhaussen a Krisenzäiten allgemeng, sou den André Bauler. An och eng Verméigenssteier fir Privatleit wier fir d'DP Tabu. Bei de konkreeten Entlaaschtungen ass d'Demokratesch Partei méi vage bliwwen. Viraussetzunge fir Adaptatioune missten zolidd Staatsfinanze sinn. D'DP géif awer mat sech schwätze loossen, besonnesch iwwert Entlaaschtunge fir Elengerzéier an iwwer kuerzfristeg Ännerunge beim sougenannten "Amortissement acceléré" op Wunnengen, déi verlount ginn. Mëttelfristeg bleift d'Individualiséierung vun der Besteierung Zil vun der DP.

CSV: Steiergerechtkeet elo!

Den CSV-Co-Rapporter Gilles Roth huet am Numm vu senger Partei a mat konkrete Propose gefuerdert "schaffe misst sech lounen". Duerfir sollt ënnert anerem de Spëtzesteiersaz an d'Luucht goen. Den net-qualifizéierte Mindestloun sollt dogéint ganz steierfräi ginn. Am Logement sollten net nëmmen d'Plaffonge vun de Scholdzënse verduebelt an de Steierkredit fir de bëllegen Akt an d'Luucht gesat ginn, mä och de reduzéierten Taux op der Plus-value no enger Vente réischt no 5 Joer spillen. Haut kritt een deen, wann ee schonn no 2 Joer verkeeft. D'CSV ass antëscht och derfir e Plaffong anzeféiere vum sougenannten "Amortissement accéléré". D'CSV ass awer dogéint fir d'Verméigenssteier fir Privatleit nees anzeféieren. An och dem Frank Engel seng Iddi fir eng Ierfschaftssteier an direkter Linn gëtt vun der Partei kategoresch ofgeleent.