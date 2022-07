En date du 19 juillet 2022, la ministre de la Culture Sam Tanson avait invité la presse à une visite des vestiges de la crypte archéologique, situés à l’intérieur de la citadelle du Saint-Esprit et en-dessous du palais de la Justice de Paix, afin d’y présenter le projet d’une future valorisation du site et de son ouverture au public. «Le Luxembourg regorge de trésors archéologiques», a déclaré la ministre, «nous en avons un sous nos pieds. Lors de la construction de la Cité judiciaire, une promesse avait été faite à l’UNESCO, de rendre accessible au public ces vestiges du passé. En visant une finalisation des travaux pour 2024, nous entendons tenir cette promesse.» Lors des premiers sondages réalisés en 1996, d’importants vestiges de l’ancien couvent des Clarisses (au départ 1254-1264 «Pénitentes de Sainte-Marie-Madeleine», de 1264-1783 «Clarisses Urbanistes») ont été découverts. Fondé en 1234 sur initiative de la comtesse Ermesinde (*juillet 1186; †12 février 1247), le site fut aménagé en 1685 par Vauban et a été utilisé à des fins militaires jusqu’en 1966. Afin de protéger le site lors des travaux de construction de la Cité judiciaire, il a été couvert en 2002 d’une couche de sable variant entre 0,5 et 1,5 m de profondeur. Le futur projet touristique sera axé autour des thèmes de l’architecture du couvent, de la vie quotidienne au couvent, ainsi que de la vie religieuse au Moyen Âge. La surface de la crypte s’étire sur quelque 1000m2, qui seront traversés par environ 220 m de passerelles suspendues, guidant les visiteurs à travers les vestiges archéologiques. Le parcours s’orientera au chemin que les soeurs d’antan parcouraient quotidiennement, dont notamment le chemin traversant le cloître jusqu’à l’église du couvent. En examinant ainsi les murs et espaces d’en haut, le visiteur se rendra compte de l’ancien volume architectonique du couvent. Le site sera également présenté sous l’angle du contexte social au Moyen Âge. Un tel couvent représente en effet une opportunité inouïe d’explorer la vie quotidienne et religieuse des femmes de l’époque au Luxembourg. L’histoire de la forteresse ne sera évidemment pas négligée, et sera parallèlement contextualisée. Les travaux de terrassement pour évacuer les quelque 3000m3 de sable sont en cours. Parallèlement, le volet didactique est en train d’être développé en collaboration avec le bureau d’architecte Teisen & Giesler (maître d’ouvrage Institut national pour le patrimoine architectural). Un appel à projets pour le développement de la scénographie de la crypte sera prochainement lancé. Ce projet permettra au public de découvrir des vestiges uniques et à multiples facettes historiques, tout en se laissant submerger par l’intéressante et complexe histoire du site.