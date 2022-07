Déi leschten Deeg waren esou waarm, dass d'Hëtzt sech an de Stied gestaut huet. E Phänomen, dee riskéiert ëmmer méi dacks virzekommen.

Do muss ee sech schonn emol ënnert dem Sonnepräbbeli erblosen, oder sech beim Waasserspill op der Paräisser Plaz ofkillen.

Mat enger Wärmebildkamera huet d'Michelle Schaltz vum MouvEco versicht, d'Temperatur op verschiddene Plazen ze moossen. Ewéi hei op der Paräisser Plaz. Beim Waasserspill waren et en Dënschdeg 23 Grad.

Deck waarm war et och am Märeler Quartier, méi prezis an der Veianer Strooss. No u 60 Grad waren et plazeweis hei am Nomëtteg. Dat geséit een un der rouder Faarf op der Wärmebildkamera.

Beem spende Schied an drécken Temperaturen erof. Si killen also och eng Stad.

An der Stad Lëtzebuerg liewe ronn 128.500 Awunner. Op enger Surface vun 52 Quadratkilometer ginn et ronn 68 Prozent Gréngflächen. Nieft dem Bambësch an dem Gréngewald stécht d'Péitruss als gréng Long matten an der Haaptstad ervir.

Parken, ewéi deen zu Märel, spillen eng wichteg Roll wann et drëms geet, eng Stad ofzekillen. Grad esou wichteg ass d'Begrënnung vun Diecher. Schottergäert sinn dogéint tabu.

Wat fir d'Stied gëllt, zielt och fir d'Dierfer. Den Impakt vun Hëtztwellen ass fir Stied duerch verschidde Facteuren allerdéngs vill méi grouss, ewéi fir Dierfer.