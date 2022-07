RTL-Informatiounen no hunn d'Aktivitéiten um Liberty-Steel-Site zu Diddeleng en Dënschdeg ugefaangen, ma se ginn Enn der Woch awer schonn nees gestoppt.

Dofir kéint een och net vun enger erfreelecher Nouvelle schwätzen, seet de Robert Fornieri vun der Gewerkschaft LCGB am RTL-Interview. Et léich een am Moment grad emol bei 5% vun de méigleche Kapazitéiten an d'Aktivitéiten zu Diddeleng sollen duerno och eréischt an e puer Wochen nees opgeholl ginn.

D'Onsécherheete wiere weider grouss, sou den LCGB.

Liberty Steel stécht a Schwieregkeeten, mä déi Responsabel wëllen de Site Diddeleng, grad wéi déi belsch Schwëster-Fabricken awer net ofstoussen.

Dat wier ze bedaueren, ëm sou méi well ee fir de Site Diddeleng en zolitte Repreneur hätt. Deen Deal kann awer net zustane kommen, soulaang Liberty Steel net verkeeft. Do kéint och d'Regierung näischt maachen, sou den LCGB-Vertrieder, deen d'Hoffnung awer net opgëtt.

Bei Liberty Steel Diddeleng schaffen am Moment nach méi wéi 160 Leit. D'Employéë ginn zwar nach weider bezuelt, mä eng ganz Partie Mataarbechter wieren awer wéinst den Onsécherheete schonns hirer Wee gaangen, heescht et nach vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond.