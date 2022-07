Den Duerschschnëttsawunner ass am vergaangene Joer 3,4 Mol op Reese gaangen. Vakanz Doheem war iwwerdeems nach méi beléift, wéi zum Beispill Spuenien.

Am Joer 2021 ass d'Zuel vun de Vakanzen am Verglach zum Joer virdrun nees liicht geklommen. Dat weisen déi neisten Zuele vum Statec. 1,96 Millioune Reesen hunn d'Awunner vu Lëtzebuerg am leschte Joer gemaach. Dee bäi wäitem gréissten Deel dovunner waren mat 1,78 Milliounen Fräizäitreesen. Just eng 181.000 Auslandsdeplacementer- also ronn 10 Prozent dovunner - sinn am Kader vun der Aarbecht gemaach ginn.

Am Verglach zum éischte Joer vun der Pandemie sinn d'Leit 2021 dann och nees a méi Vakanze gefuer. Tëscht 2017 an 2019 huet den Duerschschnëttsresident ronn véier Vakanzen d'Joer gemaach, am Corona-Joer 2020 ass dëst op 2,6 erofgaangen. 2021 waren et dann awer schonn nees ronn 3,4 Vakanze pro Joer.

77 Prozent vun der Populatioun sinn 2021 an d'Vakanz gefuer - bal nees esou vill, wéi virun der Pandemie. Am Joer virdru waren et just 70 Prozent gewiescht. Et si mat 80 Prozent iwwerdeems méi auslännesch Awunner a Vakanzen oder op Beruffsreese gaangen, wéi Lëtzebuerger (74 Prozent). Och de Revenu spillt bei der Vakanz eng wichteg Roll: D'Duerchschnëttsakommes vun de Stéit, déi gereest sinn, louch d'lescht Joer bal 50 Prozent iwwert dem Akommes vun den Awunner, déi net gereest sinn.

Och wann ëmmer nach e bësse manner Vakanze gemaach ginn, wéi nach virun der Pandemie, ginn d'Leit dofir léiwer e bësse méi laang an d'Vakanz. 7,8 Iwwernuechtunge war déi duerchschnëttlech Vakanz am Joer 2021 laang.

96 Prozent vun de Vakanze sinn an Europa gaangen. Am beléiftste war dobäi Frankräich - 24 Prozent vun den Awunner sinn do an d'Vakanz gaangen. Déi aner Nopeschlänner Däitschland an d'Belsch deele sech mat 10 Prozent déi zweeten an drëtte Plaz. Portugal steet mat 10 Prozent op der véierter Plaz. Lëtzebuerg war fir Vakanze mat 8 Prozent am leschte Joer nach e bësse méi beléift wéi Spuenien an Italien. 63 Prozent vun de Reese si mam Privatauto gemaach ginn. Just 24 Prozent hunn op de Fliger zeréckgegraff, am Verglach zu nach 41 Prozent am Joer 2019.

D'Ëmfro zum Tourismus zu Lëtzebuerg gëtt all Trimester mat engem Echantillon vun tëscht 5.000 a 6.000 Awunner am Alter tëscht 15 a 85 Joer gemaach. Gekuckt ginn dobäi d'Vakanzen, déi déi Befroten an den dräi leschte Méint gemaach hunn.