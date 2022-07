Déi dräidimensional Plattform ass fir jiddereen accessibel a soll ënnert anerem Ministèren an Administratiounen d'Liewe vereinfachen.

3D-Modell vum Lëtzebuerger Territoire / Rep. Dany Rasqué

Fir Politik ze maachen, brauch ee konkret Donnéeën. Déi fannen déi politesch Responsabel zum Beispill op geoportail.lu. Eng Plattform, déi vun elo un net méi just zwee, mä souguer dräidimensional ass a weiderhin net just fir Ministèren an Administratiounen, mä och fir Privatleit accessibel ass.

Fir en dräidimensionale Modell vu Lëtzebuerg z'erstellen, gouf d'Land aus der Loft ganz präzis vermooss. Am Ganze goufen 82 Milliarde Moosspunkte gesammelt a bei all Punkt ass gewosst, ob et e Bam ass, e Gebai oder eng Strooss. Vill Aarbecht, mä no 3 Joer léisst d'Resultat sech weisen. De Responsabel vum Geoportail Jeff Konnen explizéiert, wat alles huet missen zesummegedroe ginn, fir datt dësen 3D-Modell konnt entstoen: "Dat ass engersäits natierlech den Terrain mat der Foto vun uewen. Déi Foto vun uewe maache mer jo all Joer, ee Mol am Summer. Dann hu mer awer och d'Héichte vum Buedem, déi modeléiert goufen. Mir hunn déi ganz Gebaier mat al de Fassaden an de Forme vun de Gebaier a mir hunn eng Extraktioun gemaach vun all de Beem vum Land, fir déi kënnen am 3D-Modell duerzestellen."

Op der Plattform Geoportail fënnt een eng ganz Rei Themeberäicher. Zum Beispill Waasser, Agrikultur oder Energie. Ganz nei ass den Naturpark Our. D'Eva Rabold aus dem Naturpark erkläert: "Fir d'Aarbecht vun der biologescher Statioun ass et wichteg, fir ze wëssen, wou d'Naturschutzgebidder sinn. Mir notzen de Geoportail dann och an Zukunft, wa mer zum Beispill Bewirtschaftungskontrakter aushandelen. D'Bauere fannen op eisem Geoportail all d'Daten, déi se brauchen, a mir mussen dat net méi iergendwou zesummesichen an drop waarden, datt een déi néideg Informatiounen a senger Pabeiere fënnt."

Eng Plattform also, déi d'Liewe vereinfache soll, seet de Minister fir den Amenagement du Territoire Claude Turmes: "Dëse Summer, wou mer jo mat akuten Iwwerhëtzunge konfrontéiert waren, ass dat hei en Outil, wou et vill méi einfach ass, fir zum Beispill an enger Gemeng ze plangen, wou ee ka Beem bäisetzen, dann déi ganz Iwwerschwemmungsproblematik. Et ass fir d'Qualitéit vum Liewen a wéi mer an deem Land hei plangen ass dat och e super Outil."

En Outil, dee vill Leit och scho kennen. D'Plattform Geoportail gëtt am Duerchschnëtt all Dag vun enge 5.000 Leit genotzt.

Schreiwes

Portail thématique du Parc naturel de l'Our & modèle 3D officiel national sur le Géoportail (28.07.2022)



Communiqué par : Département de l'aménagement du territoire / ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire / ministère des Finances Le Parc naturel de l'Our présente son portail thématique sur le Géoportail national

Dans le cadre d'un projet pilote, le Parc naturel de l'Our a créé un nouveau portail thématique en collaboration avec l'Administration du cadastre et de la topographie (ACT), le naturpark.geoportail.lu.

Ce projet trouve son origine dans le fait que le Parc naturel de l'Our met à disposition depuis sa création en 2005 un système d'information géographique grand public qui ne répond plus aux exigences actuelles, autant techniques que pour les utilisateurs. Afin d'améliorer cette offre en ligne, le Parc naturel s'est adressé à l'Administration du cadastre et de la topographie. Disposant d'une grande expertise en ce domaine notamment avec la mise en place et le développement du Géoportail national comme standard pour la publication de données géographiques au Luxembourg, des données sont désormais accessibles et les divers utilisateurs, autant les résidents que les visiteurs étrangers, y trouvent un vaste ensemble d'informations utiles régulièrement mises à jour: des cartes topographiques ou des photos aériennes, des données environnementales ainsi que des données touristiques telles que des sentiers de randonnée ou de vélo.

En outre, des informations supplémentaires au sujet des transports publics, de l'économie, du domaine social ainsi que des renseignements généraux aux citoyens peuvent y être facilement consultées.

Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, «cette nouvelle offre en ligne, avec des données précises et à jour, permettent de mettre davantage en avant l'immense richesse culturelle, touristique et naturelle du Parc naturel. Il s'agit d'un outil de qualité qui met en valeur cet espace de détente et de loisirs pour nos citoyens, mais aussi pour les touristes toujours aussi nombreux à venir profiter des divers attraits du Parc, mais aussi de toute une région. L'approche tridimensionnelle constitue une plus-value supplémentaire qui ravira les utilisateurs communs, mais aussi les utilisateurs professionnels qui souhaitent produire des maquettes physiques du territoire, de ses végétations et bâtiments».

L'Administration du cadastre et de la topographie propose pour la première fois des représentations en 3D

L'ACT entre dès aujourd'hui dans l'ère de la 3e dimension avec une offre élargie. Elle présente le modèle 3D du territoire luxembourgeois, issu d'un survol laser en 2019 et d'un survol photo en 2020. Les données spécifiques couvrant la Ville de Luxembourg sont mises à disposition par son service «Topographie et Géomatique». Ensemble, ces données ont permis la réalisation d'un modèle numérique, qui contient notamment l'altitude du terrain, la végétation et les bâtiments en 3D pour l'entièreté du pays. Les possibilités d'utilisation de ce modèle 3D sont très variées et couvrent des domaines tels que le tourisme, l'urbanisme, le calcul du potentiel solaire, mais aussi la propagation du bruit ou la simulation d'inondations. L'utilisation du modèle est gratuite. La précision est inférieure à 20 cm.

Yuriko Backes, ministre des Finances, a commenté: «Je me félicite de la coopération fructueuse entre les administrations, qui profite à toutes les parties concernées et surtout aux citoyens. L'expertise du cadastre devient littéralement visible ici. Cette nouvelle dimension offre de nombreuses possibilités d'utilisation des données, qui sont toutes officielles et, de surcroît, gratuites. Elles représentent également une base importante pour le développement durable de notre pays.»

L'ACT offre également de nouveaux outils pour la visualisation et l'exportation de ces données. Concernant la visualisation, il est possible d'afficher les données 3D directement sur le Géoportail, mais aussi d'accéder aux images aériennes obliques brutes qui ont été collectées lors du survol de 2020. Des outils d'exportation permettent de générer des fichiers numériques spécifiques qui peuvent être exploités par une imprimante 3D ou un logiciel professionnel BIM. En plus des possibilités de visualisation offertes par le Géoportail, l'ACT met également ces nouvelles géodonnées à disposition sur la plateforme de données luxembourgeoise de l'État et permet leur téléchargement gratuit.

L'importance des données géospatiales est d'ailleurs confirmée par la Commission européenne qui les a récemment classées comme données «à haute valeur». Elles sont considérées comme éléments clés pour le développement des infrastructures et de l'économie nationale.