De Landwirtschaftsministere huet Mesuren decidéiert, fir enger méiglecher Liewensmëttelkris entgéintzewierken, déi duerch den Ukrainkrich kéint entstoen.

Terrainen, déi broochleien, däerfe mobiliséiert ginn. Och sinn Derogatioune bei der Rotatioun vun de Kulture méiglech.

Et ginn awer eng Rei Konditiounen, déi d’Baueren erfëlle missten. Ënnert anerem gëllen d'Mesurë just fir d'Saison 2023. Dëst och nëmme fir Kulturen, déi fir d'Lierwensmëttelproduktioun ugebaut ginn.

De Mouvement Ecologique begréisst et, dass des Mesuren, just fir d’Liewensmëttelproduktioun gëllen. Ma grad wann et ëm d’Landwirtschaft geet, fënnt d’ONG, dass d’Mesuren net wäit genuch ginn.

De Jacques Pir vum Mouvement Ecologique: "Et gëtt de Sprachwuert, das Vieh der Reichen frisst das Brot der Armen, dass de System einfach immens ongerecht ass. E ganz grousse Prozentsaz gëtt geholl fir eis Véi ze ernieren, ob et elo Mëllech ass oder Rëndsfleesch. Eng Fauschtreegel seet dass een ongeféier 10% planzlech Proteinne brauch fir ee Kilo déieresch Proteinne hierzestellen, da gesi mer dass de Problem ganz enzwousch anescht läit an net bei deenen Flächen, déi lo eben brooch louchen aus Biodiversitéitsgrënn".

Der Ëmweltorganisatioun no wieren dës Mesurë just eng "Plooschter op d’Wonn". D'konventionell Landwirtschaft wier do een Deel vum Problem, well se net nohalteg wier. Et sollt een d’Landwirtschaft méi a Richtung Bio a Kreeslafwirtschaft orientéieren. Och Mesurë fir kënne d’Liewensmëttelverschwendung ze reduzéieren, fënnt de Mouvement Ecologique méi hëllefräich wéi d’Derogatiounen.