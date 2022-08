An der Stad dierfte keng Hecken a Beem laanscht d'Kinnekswiss ewech gemaach ginn, fir dass eng nei Tramslinn duerch d'Porte-Neuve ka gebaut ginn.

Dat fuerdert d'Associatioun Natur&Ëmwelt en Dënschdeg an engem Bréif un déi Responsabel vun der Stad Lëtzebuerg an un de Mobilitéits- a Bauteminister François Bausch.

Dobäi géif ee sech net géint de Projet vum Tram oder den Auto an der Stad stellen, betount d'Porte-Parole vun Natur&Ëmwelt Selma Weber am RTL-Interview. Et géif just dorëms goen, dass keng Hecken a Beem ewech gemaach ginn, fir alleguer d'Verkéiersmëttel an eng Strooss ze kréien, déi am Fong elo schonn ze voll wier. Domat géif dat ewech geholl ginn, dat sech am mannste wiere kéint, a gläichzäiteg eng wichteg Roll fir d'Klima an der Stad an d'Biodiversitéit géif spillen.