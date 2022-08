Geklauten Donnéeë vun Encevo-Cliente goufen entretemps um Darknet publizéiert. Dat annoncéiert de Stroumgrupp op senger Internetsäit.

Weider Detailer kéint Encevo am Moment net nennen, wéi et heescht. Bei den Date kéint et sech ëm Nimm, Virnimm, Adressen, E-Mail-Adressen an Telefonsnummeren handelen, sou wéi och ëm Bank-Donnéeë fir spezifesch Clients-Gruppen.

Lo analyséiert een d'Donnéeën. Et wier een awer nach net dozou komm, déi betraffe Cliente perséinlech ze kontaktéieren, heescht et vum Lëtzebuerger Stroumacteur. De Grupp Encevo hätt op alle Fall all déi néideg Schrëtt an d'Weeër geleet, heescht et weider um Site.

An der Nuecht vum 22. op den 23. Juli gouf et eng Cyberattack op den Energie-Fournisseur Enovos an op den Netzbedreiwer Creos. Hannert der Attack stécht eegenen Aussoen no de Grupp "BlackCat".