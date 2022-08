Zanter en Dënschdeg gëllt an der EU de sougenannte Gas-Noutfall-Plang.

Staat a Gemengen, Betriber an d'Leit ginn dozou opgeruff, fir massiv Energie anzespueren. Leit, déi mat Gas hëtzen, wäerte wuel fräiwëlleg hir Consommatioun zeréckschrauwen. Déi grouss Lëtzebuerger Fournisseuren hunn annoncéiert, datt déi nächst Gasrechnungen nach eemol wäerten an d'Luucht goen. D'Avancen am Hierscht wäerte wuel ëm ronn 80 Prozent gehéicht ginn, soen Enovos a SUDenergie.

Lëtzebuerg kritt de Gros vu sengem Gas iwwert d'Belsch. Ronn 60 Prozent vum importéierte Gas gëtt genotzt, fir Gebaier ze hëtzen, déi aner 40 Prozent ginn an der Industrie fir d'Produktioun gebraucht.

Well kee weess, wéi laang de Krich an der Ukrain nach dauert oder wéini d'Russen de Gaskrunn zoudréinen, sicht een no Méiglechkeeten, fir d'Präisser op den internationale Marchéen ze drécken. Eng Moossnam ass, datt d'EU hir Gasspäichere bis Oktober zu 90 Prozent wëll fëllen. Dës Mesure soll d'Präisser de Wanter iwwer stabiliséieren.

Do dernieft wëll d'EU, datt an de Memberlänner manner Gas verbraucht gëtt. Geplangt ass eng Reduktioun vu 15 Prozent. Och dat soll mëttelfristeg ee positiven Impakt op d'Präisentwécklung hunn.